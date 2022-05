Ystads IF tog hem första handbollsfinalen

Det är tidig fördel Ystads IF i herrarnas handbollsfinal. Det står klart efter 30–28 i det första finalmötet i bäst av fem.Jag tycker vi gör en riktigt bra bortamatch, säger Ystadstränaren Oscar Carlén till C More.

Ystads IF blev fyra i grundserien och slog ut seriesegraren och favoriten Sävehof i semifinalen. Nu hade man övertaget i lejonparten av den första SM-finalen på bortaplan mot IFK Skövde, tvåan i grundserien som skickade ut trean Kristianstad i sin semifinal. Det räckte hela vägen. Andersson visade vägen Veteranstjärnan Kim Andersson, 39, dundrade in både det första och sista målet i den första halvleken, där Ystad tidigt ryckte till sig en 6–3-ledning och sedan länge hade en ledning med två, tre mål – innan IFK Skövde åt sig ikapp till 12–12. Men Ystad svarade igen, och när Anderssons vänsterslägga talade på nytt, med bara sekunder kvar av halvleken, betydde det pausledning med 16–13. Den andra halvleken, där Kim Andersson för övrigt inledde målskyttet på nytt, såg länge ut att gå i samma Ystads IF-melodi. Som mest var ledningen fyra mål stor (22–18). Men att det aldrig är över förrän det verkligen är över är en gammal handbollssanning som visade sig stämma även denna gång. Ånyo kom IFK Skövde igen, och från ställningen 24–24 var det en finalrysare. Ystads IF gick fram till såväl 26–24 som 28–26 – IFK Skövde tog ikapp till likaläge båda gångerna. "Bättre än oss" Men Ystads sista ryck, till 29–27, kunde inte hemmalaget svara på. Kim Andersson höll på att slänga bort en passning i slutsekunderna, men fick tillbaka bollen via en motståndare – och hittade i stället Johan Dahlin som satte 30–28. — Vi visste om att vi skulle behöva vinna en här uppe – minst. Det är så klart bra gjort att kunna ta den direkt här i dag. Jag tycker vi gör en väldigt bra bortamatch, säger Ystadstränaren Oscar Carlén till C More. — Jag tycker att de är lite bättre än oss. De för också matchen. Vi har det kämpigt försvarsmässigt, framför allt, säger IFK Skövde-tränaren Henrik Signell. Hampus Karlsson blev bästa målskytt i Ystads IF med sju mål – lika många gjorde IFK Ystad-duon Viktor Hallén och Jack Thurin. Det är fjärde gången som IFK Skövde tar sig till SM-final. Alla tidigare gånger, 2005, 2007 och 2021, har det blivit finalförlust. Ystads IF å sin sida har inte varit i SM-final på 30 år, då man tog sitt andra SM-guld. Den andra SM-finalen spelas på lördag i Ystad.