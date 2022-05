Rosengård rycker – spräckte rivalens svit

Eskilstuna är ett av vårens stora utropstecken i damallsvenskan. Men trots att man kom till fredagens match hemma på Tunavallen med fyra raka trepoängare i ryggen, var det inte segertörst som bäst beskrev lagets spel mot Rosengård.

Med regerande mästaren tillika tabellettan på andra planhalvan satsade hemmalaget på att i första hand sätta defensiven, och det var huvudförklaringen till den tillknäppta första halvleken. Efter 45 minuter och 0–0 på tavlan var Eskilstunas lagkapten Matilda Plan helt nöjd med lagets insats så långt.

— Jag tycker att hela laget jobbar jävligt hårt i defensiven och det var väl en inställning vi hade inför den här matchen. Sedan tycker jag även att vi hotar dem lite i våra kontringar, så det är en bra första halvlek, sade Matilda Plan till TV6.

Lyckat byte

Det fortsatte efter paus, men höll bara till den 61:a minuten.

Bara ett par minuter tidigare hade Rosengård bytt in Stefanie Sanders, och det gav önskad effekt. Caroline Seger ledde ett snabbt bortaanfall och med en passning ut till vänster hittade hon Olivia Schough, som ställde in siktet på det bortre hörnet. Skottet var bra, men Katlynn Fraines enhandsräddning var bättre. Returen hamnade dock framför fötterna på Sanders, och tyskan kunde enkelt rulla in sitt tredje mål för säsongen till 1–0.

När försvarsmuren var bräckt tvingades Eskilstunas öppna upp spelet, vilket gav fler ytor till Rosengård. I den 75:e minuten ledde det till en hörna för bortalaget, och Jelena Cankovic slog in bollen till Emma Berglund som nickade in 2–0.

Olycklig nick

Den slutliga spiken i kistan kom i den 90:e minuten när Loreta Kullashi, inbytt för Rosengård i slutminuterna, skickade i väg ett inlägg från vänster som inte hittade någon lagkamrat men väl Eskilstunas Matilda Plan som olyckligt nickade in 0–3 i det egna målet.

I och med segern går Rosengård upp på 24 poäng efter tio omgångar, fem före Eskilstuna på fjärde plats. Tvåan Häcken (21 poäng) och trean Linköping (19) kan haka på Rosengård på söndag, när de möter Piteå respektive Brommapojkarna.