Landslagsstjärnorna nära seger i S:t Tropez

Baryard Johnsson på Indiana och Fredricson på Catch Me Not skrittade in till den andra och avgörande omgången som ledare i lagtävlingen Global Champions League.

Baryard Johnsson gick rundan felfritt, men Fredricsons enda nedslag kostade Stockholm Hearts seger.

Belgarna Niels Bruynseels och Pieter Devos hade tillsammans också fyra fel, men sammantaget red de något snabbare och vann med Prague Lions.

Henrik von Eckermann och King Edward har visat strålande form en längre tid men på lördagseftermiddagen stämde ingenting. Det började med att världstrean tappade stigbygeln och sedan kom motgångarna slag i slag.

Ekipaget drog på sig hela 25 fel. Resultatet förstörde även Scandinavian Vikings möjligheter att avancera. Duon von Eckermann och Evelina Tovek kom sist.

Efter fem deltävlingar är Stockholm Hearts trea av de 16 deltagande lagen. Scandinavian Vikings ligger på jumboplats.