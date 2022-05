Elfsborg slog "Blåvitt" efter tidigt mål

Det var två lag som letade efter formen möttes. Elfsborg hade inte gjort mål på två matcher, efter segern med 6–0 mot Degerfors.

IFK Göteborg inledde allsvenskan med tre segrar, men har nu bara tagit två poäng totalt på sex matcher efter det.

Elfsborgs måltorka tog snabbt slut. I nionde minuten petade Per Frick in 1–0 för hemmalaget, när bollen lyfts in framför mål efter en hörna.

Berg kvitterade

Första halvlek dominerades stundtals av Elfsborg. Men i 35:e minuten kvitterade Göteborg. Marcus Berg (vem annars?) fick bollen i straffområdet, vände och placerade ett skott förbi Tim Rönning, målvakt i Elfsborg.

Elfsborg svarade dock med 2–1 strax före paus. Högerbacken Johan Larsson gick inåt från kanten. Han sköt ett skott, som studsade på någon och lurade IFK-målvakten Warner Hahn. Målet bokfördes som självmål. Men...

— Det är jag, solklart, säger Per Frick till Discovery+ när han ser en repris.

Frick gillade Elfsborgs spel före paus. Gästerna var mindre nöjda med sin insats.

— De kommer igenom oss för enkelt. Samtidigt: när vi har bollen, måste vi göra det bättre, säger Marcus Berg, lagkapten i Göteborg.

Backmål i kontring

Gästerna började piggt efter paus. Men i 55:e minuten gjorde Elfsborg 3–1 på en kontring. Jacob Ondrejka drev bollen mot mål centralt. Göteborg petade undan – men Elfsborgs vänsterback OIiver Zandén hade följt med i anfallet, snappade upp bollen och sköt den i mål.

IFK Göteborg byggde om sitt mittfält med byten i 68:e minuten, men kunde inte reducera. Kevin Yakob, som började på sparkade Tobias Sanas position till vänster på mittfältet, var en ljusglimt i "Blåvitt". Simon Thern var avstängd.