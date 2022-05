Arsenals tränare klar för EM-sändningarna

Arsenal-tränaren ska vara expert i TV4 och C More under EM i England.

"Det känns både stimulerande och spännande att få chansen som expertkommentator under sommarens EM", säger Eidevall i ett pressmeddelande.

Under sin första säsong i Arsenal förde han laget till andraplats i den engelska ligan och till kvartsfinal i Champions League. I sommar ska han i stället prata om, och kanske kritisera, några av sina spelare – svenskan Stina Blackstenius, nederländskan Vivianne Miedema och engelskan Leah Williamson.

"Jag älskar fotboll och det finns så många högkvalitativa spelare och lag i sommarens mästerskap. Jag ser verkligen fram emot att få uppleva matcherna tillsammans med alla tv-tittare och förhoppningsvis kunna bidra med min fotbollskunskap", säger Jonas Eidevall.

TV4 och SVT delar på tv-sändningarna från EM som spelas den 9-31 juli.