"Vi får skärpa till oss inom fotbollen"

Hans egen landslagsmålvakt, Robin Olsen, angreps nyligen av en Manchester City-supporter under planinvasionen sedan City säkrat ligatiteln mot Olsens Aston Villa.

En av många incidenter på senare tid runt om i den europeiska klubbfotbollen där Sverige är långt från skonat från oroligheter. Under cupfinalen mellan Hammarby och Malmö FF i förra veckan stormades planen på Tele2 arena och vakter och polis fick mota bort maskerade huliganer som vällde in från läktaren

— Så kan vi inte ha det. Vår säkerhet måste vara av högsta prioritet. Det är väldigt tråkigt att det händer. Vi får nog skärpa till oss generellt inom fotbollen och se till att det inte händer, säger förbundskaptenen.

"Inte okej"

Andersson beklagar händelserna i samband med cupfinalen.

— De allra flesta som går på fotboll är bra supportrar, de älskar och stöttar sitt lag. Men ger man sig in på planen på det sättet, för att ge sig på andra människor … för mig är det inte okej.

— Jag hoppas att vi får bort sånt så fort som möjligt från fotbollen. Det hör inte hemma här.

Mittbacken Edvin Kurtulus, som spelade cupfinalen för Hammarby, uppmanar supportrar att inte kasta in föremål.

— Det är klart att det är tråkigt, för det är ingenting varken vi eller andra supportrar vill hålla på med. Att kasta in saker på planen förstör bara rytmen på planen och i spelet. Vi är väldigt tacksamma att vi har bra tryck på våra matcher och människor som supportar men just de här sakerna som att kasta in grejer tycker jag vi borde strunta i.

En annan som fått uppleva att planen stormas är målvakten Robin Olsen. När hans Aston Villa föll mot Manchester City i Premier Leagues sista omgång innebar det en säkrad ligatitel för City, och glada fans rusade in på planen.

— Det är klart att det är en chock. Okej om folk springer in, men jag förväntar mig ju inte att man ska hoppa på mig. Så det blev en chock, säger Olsen och fortsätter:

— Men det är inget som tar ifrån mig det som jag fick uppleva. Det betyder mer för mig. Men sen är det klart att det är tråkigt. Det ska inte få hända.

Uppmaningen: Kasta inte

Den franska ligan har upprepade problem med fotbollsrelaterat våld och ordningsstörningar.

I helgen urartade kvalmatchen mellan S:t Etienne och Auxerre. Otäcka bilder kablades ut, inte minst på sociala medier. Besvikna supportar till S:t Etienne stormade gräsmattan och vräkte bengaler mot sina egna spelare när dessa lämnade planen.

Landslagsfärskingen Gabriel Gudmundsson, till vardags i Lille, känner till skandalen.

— Det har varit oroligheter den här säsongen. Tråkigt så klart.

TT: Har du varit orolig för din säkerhet vid något tillfälle?

— Det är klart att jag har läst och sett vad som hänt i vissa matcher, men jag har känt mig lugn.

Hårdare tag

TT: Vad kan man göra åt problemet?

— Svårt att säga. Men det kanske behövs lite hårdare tag. Fler vakter och så.

Han är medveten om att upprepade oroligheter kan få spelare att inte välja franska klubbar.

— Det är aldrig bra att det sprids en bild av att det kanske ser ut så här i Frankrike. Det är inget roligt, men jag hoppas att de tar hårdare tag till nästa säsong, säger Gudmundsson.