Ny superstjärna klar för omstridda touren

Fakta: Bryson DeChambeau Namn: Bryson James Aldrich DeChambeau Smeknamn: "Vetenskapsmannen" Ålder: 28 år. Född: Modesto, Kalifornien, USA. Meriter: 8 vinster på PGA-touren, 2 vinster på Europatouren, 1 vinst på Korn Ferry-touren. 1 majorseger, US Open 2020. Aktuell: Lämnar PGA-touren för den nya saudi-touren LIV Golf.

LIV Golfs första tävling drar i gång på torsdag när de första deltagarna slår ut på Centurion Club utanför London. Den nya touren, finansiellt uppbackad av den saudiska staten, lockar spelare med enorma summor pengar och har siktet inställt på några av sportens största namn.

Så här långt har man lyckats locka till sig förre världsettan Dustin Johnson, 37, och sexfaldige majorvinnaren Phil Mickelson, 51, som finns med i torsdagens startfält. Nu rapporterar The Telegraph att man gjort klart med tre nya namn. Vad många av de 48 spelarna som deltar i premiären har gemensamt är att de är lite äldre och möjligen på väg utför i karriären.

De nya namnen är däremot i sina bästa år. Det rör sig om US Open-vinnaren Bryson DeChambeau, 28, The Master-segraren Patrick Reed, 31, och The Players-mästaren Rickie Fowler, 33. Uppgifterna om den förstnämnda har nu bekräftats av spelarens agent.

"Bryson har alltid varit en innovatör. Att få chansen att vara med från början på någonting unikt har alltid varit lockande för honom. Professionell golf som vi känner den förändras och det sker fort", skriver agenten i ett sms till ESPN.

Tog avstånd för en vecka sedan

DeChambeau var en av de första spelarna att uppvaktas av LIV Golf när den tog fart i januari. I februari distanserade han sig själv från den nya touren.

"Även fast det varit mycket spekulation kring mitt stöd för en annan tour vill jag göra det väldigt tydligt att så länge de bästa spelarna i världen kommer spela på PGA-touren så kommer jag också göra det", sade han i ett uttalande.

För mindre än en vecka sedan tog DeChambeau avstånd från saudi-touren på nytt i samband med PGA-tourtävlingen Memorial Tournament.

— Personligen tror jag inte att jag är på den plats i min karriär där jag kan riskera något sådant. Jag är lojal till familjen som jag bildat omkring mig med sponsorer och allting. Golfen kommer förmodligen förändras i viss utsträckning. Jag vet inte vad det innebär. Det är inte mitt jobb. Jag kommer bara fortsätta att spela professionell golf och njuta av att spela med de bästa spelarna i världen, sade han.

"Konkurrens är alltid bra"

Bryson DeChambeau har åtta stora titlar, inklusive 2020 års US Open. Vid årsskiftet var han på en femte plats på den officiella världsrankingen men efter stora skadeproblem med sin handled har amerikanen halkat ned till en 28:e plats.

Landsmannen Rickie Fowler, som efter att ha kämpat med spelet de senaste åren endast är 145:a på rankingen, har tidigare uttryckt intresse för den saudiska touren.

— Konkurrens är alltid bra, och har alltid varit det. LIV är definitivt intressant och lockande. Det är värt att titta på, men nej, jag har inte tagit några beslut än. Det kommer bli intressant att se hur allt utspelar sig, sade han enligt Sky Sports.

Patrick Reed har vunnit nio gånger på PGA-touren, där den största framgången är vinsten i The Masters 2018. Reed dubbades till "Captain America" för sina insatser för det amerikanska laget i Ryder Cup – en turnering han inte skulle få spela om han väljer att säga upp sitt medlemskap med den USA-baserade touren.