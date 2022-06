U21-landslaget borta från EM: "Rätt tom"

Seger krävdes.Men det blev 1–1 mot Italien – och därmed är EM-drömmen borta för det svenska U21-landslaget.Jag är rätt tom just nu, säger storspelande målvakten Samuel Brolin till C More.

Det som började så bra slutade i svensk besvikelse på Olympias härligt sommargröna gräsmatta. — Det är klart det suger, jag är rätt tom just nu, säger målvakten Samuel Brolin besviket till C More. Förutsättningarna var någorlunda glasklara. Till att börja med var Sveriges U21-landslag, på förhand på tredje plats i kvalgruppen, i sin sista kvalmatch tvunget att besegra ledaren Italien. Om det därefter skulle bli seger för antingen Italien eller tvåan Irland i den avslutande gruppspelsmatchen på tisdag skulle Sverige bli tvåa i gruppen, och på så vis få spela playoff om en plats i mästerskapet i Rumänien och Georgien nästa år. När Kalmar FF:s Carl Gustafsson var siste svensk på bollen, innan den styrdes in i eget mål av Italiens Fabiano Parisi, efter hörna i den nionde minuten såg det med andra ord bra ut för Sverige, som inledde starkt. Kvitterade på straff Men ju längre den första halvleken pågick, desto tydligare blev trenden: Italien – som på sina åtta matcher i kvalet vunnit sex och förlorat två, och som spelade för gruppsegern – tog över allt mer och skapade flera chanser, som den svenske målvakten Samuel Brolin dock räddade. Trots den italienska pressen stod det emellertid 1–0 till Sverige i halvtid. Men elva minuter in i den andra halvleken släcktes det svenska EM-hoppet. Ytterbacken Emil Holm glidtacklade i eget straffområde – vilket var tillräckligt för att tidigare italienska otursgubben Fabiano Parisi skulle ta chansen att söka upp kontakt med Holm och falla. Filmning, tyckte Sverige. Straff, bestämde domaren. Från elva meter var Nicolò Rovella skoningslös. Samuel Brolin var på bollen, men straffsparken var för hård och för placerad för att den svenske målvakten skulle ha en chans. "Fin grupp" I slutet av matchen var Italien flera gånger om nära att ta ledningen och säkra en EM-plats, men Brolin storspelade och svarade för flera svettiga räddningar. När den vid straffen olycklige Emil Holm i den 88:e minuten blev utvisad för en eftersläng blev det än svårare för Sverige, som aldrig hittade någon chans att göra segermålet. — Det känns tråkigt. Vi är en så jävla fin grupp. Vi pratade innan matchen och sade att nu ska vi fan förlänga den här tiden vi har haft och få fortsätta jobba tillsammans. Så åker vi ut på ett sådant här sätt, jag tycker inte att det ska vara straff, säger Brolin, som tillhör AIK men är utlånad till Mjällby. Det ska dock sägas att det var dubbelmötena med Irland som förstörde kvalet för svensk del. Det blev förlust med 0–1 borta och 0–2 hemma – vilket går att jämföra med 1–1 både borta och hemma mot Italien. — Vi gör en okej match och så åker vi ut på 1–1 mot Italien på grund av att vi har slarvat lite i tidigare matcher och då får man betala priset, säger Samuel Brolin. I och med EM-missen är Sverige även borta från chansen att kvala in till OS i Paris 2024.