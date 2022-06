Linn Grant skrev in sig i historieböckerna när hon i söndags vann Scandinavian Mixed i Halmstad.

Det var första gången en kvinna tog hem en tävling som även ingick på herrarnas Europatour (damer och herrar slog ut från olika platser för att göra förutsättningarna så rättvisa som möjligt).

Segern var 22-åringens tredje i karriären sedan hon blev proffs i augusti i fjol. Hon är inte ensam om att skörda framgångar ur en gyllene generation av damspelare födda kring millennieskiftet.

US Open-succé

Maja Stark har också tre segrar på meritlistan sedan hon blev proffs förra sommaren. Ingrid Lindblad blev nyligen bästa amatör i US Open och Frida Kinhult gick under söndagen ut i ledarboll i LPGA-tävlingen i amerikanska Galloway, New Jersey, men föll tillbaka till en delad 17:e plats.

I den kullen återfinns även Beatrice Wallin och Julia Engström, som redan som 19-åring vann två gånger om på Europatouren.

— "Scorer" varierar och det blir lite olika från vecka till vecka, men ingen av dem är bättre än någon annan egentligen, säger Fredrik Wetterstrand, mångårig förbundskapten för golfens flick- och damlandslag.

"Möjligt att gå långt"

Han har under åren lotsat hela gänget genom de olika landslagsnivåerna och det har blivit mängder av guld i exempelvis lag-EM. Förutom en massa individuella amatörsegrar.

Det är många förklaringar till den framgångsvåg som spelarna nu visar upp även på proffsnivå, men Wetterstrand lyfter fram tre aspekter.

För det första – mantrat att ingenting är omöjligt.

— Vi pratade tidigt om att det faktiskt är möjligt att nå långt. Det går att bli bättre än de bästa i världen i dag. Det handlar inte om talang utan det handlar om träning.

Julia Engström, 21, vann två tävlingar på damernas Europatour redan 2020 och jobbar sig nu tillbaka efter en längre skadeperiod.

Träningen är något en enskild spelare kan råda över själv. Hur ska den bedrivas, vilken kvalitet ska det vara på träningen och hur många träningstimmar vill man lägga ner?

— Därför är det i stor utsträckning upp till en själv hur bra man vill bli, säger Wetterstrand.

För det andra – spela offensivt.

— Jag ger dem aldrig negativ feedback om de spelar för offensivt. Puttar ska fram till hål. Kan du nå ett par fem-hål på två slag, försök göra det. Par är inget bra. Du ska så många under par som möjligt.

Frida Kinhult, 22, var i ledning på LPGA-touren i USA för första gången i karriären under söndagen, men föll tillbaka under avslutningsvarvet. Arkivbild.

För det tredje – den mentala delen.

— Vi har aldrig försökt att gå in och påverka tankar och känslor, utan fokuserar väldigt mycket på beteenden. Det är okej att vara nervös och vara förbannad, men du får inte låta det gå ut över varken dina rutiner inför ett slag eller gå ut över din sving.

Var "supernervös"

Linn Grant sade under veckan i Halmstad att hon varit "supernervös" vid tillfällen, men det har inte påverkat 22-åringen alls i spelet. Hon har följt sina rutiner, svingat med full fart när det har varit planen och vågat gå för att sänka puttar även om rädslan möjligtvis har funnits där.

— Jag skulle aldrig fråga någon inför en runda hur det känns, utan min fråga är snarare: "vet du vad du ska göra nu?", säger Wetterstrand.