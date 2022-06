Ryttarstjärnan: "En perfekt dag"

Fakta: Det hände på Stockholms stadion + Peder Fredricson/Catch Me Not och Malin Baryard Johnsson/Indiana vann den första omgången i lagtävlingen Global Champions League. De tävlar för Stockholm Hearts. Lagtävlingen avgörs på lördagseftermiddagen + Klassen vanns individuellt av Henrik von Eckermann på King Edward. Individuellt kom Rolf-Göran Bengtsson trea, Fredricson femma och Baryard Johnsson nia. Finalen i Global Champions Tour, den individuella tävlingen, avgörs på lördagskvällen. + Henrik von Eckermann vann 1,45-klassen på Glamour Girl.

Landslagsryttaren inledde den första tävlingsdagen i Global Champions Tour på Stockholms stadion med en dubbelseger. Först tog han 1,45-klassen på Glamour Girl och några timmar senare toppade han Global Champions League-klassen på King Edward.

I reda pengar gav dagsverket drygt 300 000 kronor.

— Det var till hundra procent som jag ville. Det kändes verkligen bra. Han hoppade precis som han ska, säger von Eckermann om mästerskapshästen King Edward.

TT: Två styrkebesked samma dag?

— Ja, det känns verkligen skönt. Det är en lättnad, absolut, säger han.

Jagar första delsegern

Ryttarstjärnan jagar säsongens första seger i Global Champions Tour, den individuella klassen. Den ger mer än den sportsliga framgången och ett miljonbelopp i prispengar – en delseger betyder också en plats i superfinalen i Prag i november. Där har landslagskompisen Malin Baryard Johnsson redan bokat en plats efter seger i S:t Tropez nyligen.

Men just nu är von Eckermanns sikte inställt på VM i Herning i augusti med King Edward.

— Jag hoppar honom i de två rundorna i morgon och sedan vilar han i två veckor och har en tävling till innan han får vila inför VM.

Peder Fredricson på Catch Me Not.

Landslagskompisarna Peder Fredricson och Malin Baryard Johnsson rider lagtävlingen tillsammans för Stockholm Hearts och går in i lördagens lagfinal som klara favoriter.

Båda var felfria på Catch Me Not och Indiana.

Viktigt test för All In

Ett första viktigt test för Fredricson som står inför ett möjligt svårt val framöver. Ska All In gå ett sista mästerskap eller är det Catch Me Not han sitter på när det ska jagas medaljer i Danmark?

I nästa omgång på lördagseftermiddagen byter han till All In.

Fredricson om "Allan" – hästen han vunnit EM-guld och dubbla OS-silver på individuellt samt OS-guld och EM-silver på i lag:

— Han har gått sparsamt i år och är här lite för att stämma av sin form och för att se om det kanske bli ett mästerskap till. Det vet man inte, det hänger på hans form och hur den utvecklar sig. Men i dag kändes det bra.

TT: Vilket kvitto vill du ha i Stockholm?

— Felfritt och en bra känsla, så klart.

Ger båda hästarna chansen

TT: När tror du att du tar ett VM-beslut?

— Jag kommer att matcha de här två hästarna parallellt mot VM och hoppas att någon av dem är i riktigt bra form. Jag brukar aldrig bestämma vilken häst jag ska välja förrän så sent som möjligt, för att ge hästarna en chans att visa vilken form de är i.

TT: Du håller dig till samma plan som inför OS?

— Exakt. Just nu känns han i bättre form, men det kan ändra sig. Jag hoppas att det ska fortsätta uppåt, säger Fredricson.

Rolf-Göran Bengtsson, en gång världsetta och EM-vinnare 2011, visade med råge att han vill vara med i fajten om platserna i VM-laget. På Ermindo kom 60-åringen trea bakom von Eckermann.

— Jättekul att komma in som sista ryttare och få till en så fin runda. Jag fick alla bra svar jag hoppats på, säger Bengtsson till SVT.