Lingmerth tappade i US Open

Det blev en bogey redan på det andra hålet på The Country Club i Brookline utanför Boston. Han hämtade sig tillbaka till täten genom tre birdies fram till tionde hålet.

Men sedan gjorde han två bogeys i rad, på det 13:e och 14:e hålet. Och ytterligare en på det 16:e hålet och han avslutade även med en bogey. Lingmerth gick två över par för dagen och är ett under par totalt, vilket sannolikt ger honom en topp 20-placering före helgens spel.

Han är dock inte mer än fyra slag efter amerikanen Collin Morokawa som efter en 66-runda är i tidig ledning, fem under par totalt.

Bland dem som klättrade under fredagen finns fjolårsmästaren i US Open, spanjoren Jon Rahm, och årets US Mastersvinnare Scottie Scheffler, USA, som båda gjorde 67-rundor.

Lingmerth, 592:a på världsrankningen, tog sig in i tävlingen genom kval och kom slutligen med som reserv när Martin Kaymer tvingades avstå.

Sebastian Söderberg hänger också med skapligt i tävlingen efter 70 slag på fredagen. Han är ett över par totalt och på en preliminär 30:e plats.

För Jonas Blixt är det färdigspelat efter sju över par i sina två rundor.