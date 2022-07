EM-guide: torsdag 7 juli

Var: St Mary's Stadium, Southampton.

När: Torsdag klockan 21.00.

Tv/radio: TV4/C More/SR P4 Radiosporten.

+ Så gick det i EM 2017

Norge: Hade ett tungt mästerskap i en grupp med Nederländerna, Danmark och Belgien. Norskorna förlorade alla tre matcher och lyckades inte göra ett enda mål.

Nordirland: Kvalade inte in.

+ Bästa EM-resultat

Norge: Mästare 1987 och 1993.

Nordirland: Gör sitt första EM.

+ Världsrankning:

Norge är elva i världen och Nordirland 46:a.

+ Håll koll på

Norge: Det finns gott om framstående spelare i det norska laget. Mycket har inför EM handlat om Ada Hegerberg, med all rätt. Världsstjärnan bojkottade landslaget under fem år men meddelade i mars att hon är tillbaka. 26-åringen, som missade nästan två år av fotboll på grund av en envis korsbandsskada, håller fortfarande högsta klass. I landslagscomebacken i april blev det ett hattrick mot Kosovo och senare under våren var hon med och vann Champions League med Lyon.

Men utöver Hegerberg finns det en hel del annan slagkraft – bland andra Caroline Graham Hansen. Den 27-åriga offensiva stjärnan är en av nyckelspelarna i spanska Barcelona och ses som en av de bästa spelarna i världen.

Nordirland: Första Europamästerskapet någonsin för Nordirland – och de lär få det tufft. Ska de ha en chans lär lagets ledargestalter behöva dra ett stort lass. En av dem: Rachel Furness, 33.

Furness debuterade för det nordirländska landslaget 2005 – som 17-åring – och är nu landets främste målgörare någonsin. Spelar till vardags i Liverpool.

+ Förbundskaptener

Norge: Det är svenskt vid rodret i Norge. Efter några år i bland annat damallsvenska Linköping tog Martin Sjögren, 45, över det norska landslaget 2016. Förlängde i höstas sitt kontrakt över VM 2023.

Nordirland: Kenny Shiels, 66, är en veteran i sammanhanget. Har varit aktiv som tränare i 30 år och tog över det nordirländska landslaget 2019.

+ Svenskt domarinslag

Tess Olofsson kliver in i turneringen. Svenskan dömer regelbundet i Sveriges högsta serier på dam- och herrsidan – och gör i år sitt första stora mästerskap. I dagens match agerar hon fjärdedomare. Huvuddomare är finländskan Lina Lehtovaara.

+ Det gör Sverige i dag:

Sverige tränar vid 12.30 och har medieaktiviteter vid 15.00.