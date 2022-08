Fredricsons starka VM-debut – snabb och felfri

Svetten rann längs kinderna på 55-åringen, men blicken berättade om både lättnad och belåtenhet. Fredricson gjorde jobbet som första ryttare i det svenska laget på den inledande tidshoppningen.

De 84,50 sekunderna inne på banan förflöt som han hade planerat.

— Jag ville använda hans stora galopp, jag ville inte att det skulle bli hetsigt. Jag ville att han skulle komma i mål med ett fint språng och galoppera avslappnat över mållinjen, så att man kommer in till dag 2 med en häst som känner fullt förtroende, säger han och fortsätter:

— Rider man för fort, som jag gjorde här 2013 (EM) med Lunatic så var jag snabbast första dagen och andra dagen var han som en kapplöpningshäst i stället för en hopphäst och den känslan är inte så rolig.

Viktigt klara tiden

TT: Tankarna inför i morgon och nästa omgång?

— Jag ska försöka rida enligt en bra plan och bara rida som jag gjorde i dag. Den kanske tuffaste utmaningen är maxtiden. Det är inte bra att få tidsfel, de kostar alltid i slutänden.

TT: Hur förbereder du "Cosmo"?

— Han går till boxen nu, får lite morötter, tar det lugnt och så går vi ut och betar honom lite ett par gånger. Det är så himla fint väder och han gillar att vara ute.

TT: Hur mycket tar en tidshoppning på hästarna?

— Det tar nog lite. Jag travade av honom och han kändes inte trött men det är lite mjölksyra i dem efteråt. Det är en lång bana, 14 hinder och 17 språng så det är riktig hoppning, men tränad är han.

Gillar värme

Efter en kall och blöt inledning på VM drar högsommarvädret in över Jylland. De närmaste dagarna ska bli soliga och heta. Det gillar Jens – och han vet att Markan Cosmopolit inte har något emot att hoppa i värmebölja.

— Det är bra, det är positivt. Min häst bli mjuk i kroppen.

TT: Och du?

— Jag gillar det också.

Under eftermiddagen rider Malin Baryard Johnsson/Indiana, Henrik von Eckermann/King Edward och sist ut av samtliga 103 ekipage är Peder Fredricson på All In.