Kaptenen om kritiken: "Mycket positivt också"

Fakta: Sveriges VM-program Gruppspelet, torsdag: Danmark (19.30), lördag: Tyskland (15.30), måndag: Ungern (19.30), tisdag: Tjeckien (15.30). Därefter spelas kvartsfinalerna den 1/9, semifinaler den 3/9 och medaljmatcherna 4/9. Även kvartsfinalförlorarna spelar vidare om platserna 5–8.

Sara Grahn, 33 år, 276 landskamper, ett VM-brons och tre SM-guld.

Johanna Fällman, 32, 214 landskamper och sex SM-guld.

Emma Nordin, 31, 214 landskamper och fem SM-guld.

De är tungviktarna som Lundberg valde bort inför VM som startar på torsdagen då Sverige ställs mot hemmanationen Danmark.

När Ulf Lundberg släppte truppen reagerade många med förvåning – och i Luleå med ilska.

Det brann till på sociala medier och Pelle Johansson, hockeykrönikör på NSD/Kuriren, skrev bland annat: "Det här är inte något jävla breddläger – det är världsmästerskapen … Här och nu behöver Sverige all spetskompetens man kan få. Utan den kan det mycket väl bli B-VM för Damkronorna igen."

"Väldigt trygg"

Ulf Lundberg vill förnya laget, säger att han fått positiv kritik över sitt beslut och tillägger:

— Jag är väldigt i trygg i det vi håller på med och ser jättemycket fram emot att gå in i turneringen med den här truppen.

TT: Har de här tre gjort sitt i landslaget eller är det bara för det här mästerskapet?

— Man lånar landslagströjan och sedan lämnar man tillbaka den. Jag stänger inte den typen av dörrar för framtiden, säger han.

TT: Är det någon av de tre som har stängt dörren?

— Nej, inte som är kommunicerat till mig, svarar Lundberg.

Nordin sade för en tid sedan till NSD att "jag känner mig klar på den internationella nivån", något som hon säger sig ha meddelat Lundberg.

Till sjunde himlen?

Damkronorna åkte ur A-VM 2019, men gör nu comeback som ersättare för Ryssland som stängts av på grund av invasionen av Ukraina. I OS i februari gick Damkronorna med nöd och näppe till kvartsfinal.

Det är målet nu också – men Lundberg pratar också om att vinna gruppen.

— Målsättning är kvartsfinal, men vi ska känna att vi har chans att vinna gruppen. Jag tror jättemycket på det här laget, sedan är det väldigt hög tro i spelargruppen också. Många behöver känna att "the sky is the limit", säger han.

Lundberg pratar om en aktionssnabbhet, att agera kvickt i spel och med beslut, för att ta nästa steg jämfört med OS. Samt att bli bättre framför motståndarmålet.

— Attackspelet är också en viktig del, vi behöver bli bättre på att komma in och skymma, ta returer och kunna lirka upp motståndarförsvaret. Många av spelarna samlade på sig jätteviktiga erfarenheter under OS, säger han.