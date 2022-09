Rögle vann efter rivstart: "Ägg i byxorna"

Det var en rivstart som hette duga.

Adam Tambellini petade in en backhand efter nio minuter och fem minuter senare, när Daniel Zaar hittade rätt, ledde Rögle med 3–0 borta mot Luleå.

— Jag vet inte hur mycket vi har varit i anfallszon men det kan inte ha varit mycket, säger Luleåbacken Jesper Sellgren till C More efter första perioden.

Inte gick det mycket bättre för Luleå i större delen andra perioden. Norrbottningarna var fullkomligt utspelade och hade efter 35 minuters spel endast två skott på mål.

Två sekunder kvar

Men det är inte över förrän det är över.

Med två sekunder kvar av mittperioden tog finländske nyförvärvet Leo Komarov hand om en retur genom att passa mellan sina egna ben till Juhani Tyrväinen som skickade in 1–3.

Och sju minuter in i tredje perioden sköt Julius Honka in 2–3 via Röglemålvakten Calle Clangs plockhandske.

Luleå var med andra ord på gång, men chanserna till en kvittering minskade avsevärt med fem och en halv minut kvar att spela. Då satte Julius Honka klubban i bakhuvudet på Riley Sheen och fick matchstraff för crosschecking.

Det långa numerära överläget förvaltade Rögle genom att William Wallinder satte slutresultatet 4–2.

Kritiserar beslutet

Honkas utvisning var inget Luleås Oscar Engsund var nöjd med.

— Den är tuff. Fine, en tvåa men en femma är jävligt hård då det ser ut som att axeln går av på honom och han spelar bytet efter. Vi får se om de kollar upp det eller inte, säger han.

Desto nöjdare var Rögles Daniel Zaar efter tre poäng.

— Det är roligt att spela här uppe. Man får tänka lite annorlunda än vad man gör hemma. Man tokkör inte hela tiden utan får läsa spelet och vara smarta. Det gör vi bra i kväll, säger han.