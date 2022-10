Mardrömslördag för Malmö: "Frustrationen total"

Det är inte särskilt kul att spela hockey i Malmö nu.Hemma mot Timrå blev Skånelaget fullkomligt överkört och förlorade med 0–7.Problemet just nu är att vi inte gör det vi pratar om och tränar på, säger Malmös tränare Tomas Kollar i C More.

Det började så bra för Malmö den här säsongen. Efter de fem första matcherna hade laget fyra segrar, en strafförlust och var i tabelltoppen. Nu är verkligheten en annan. 0–7 hemma mot Timrå innebär fyra raka förluster och toppen är bytt mot botten. Timrås forwardsstjärna Jonathan Dahlén satte tonen när han gjorde 1–0 i powerplay efter runt sju minuters spel. Just spelet i numerärt överläge kom också att vara avgörande. I andra perioden, vid ställningen 3–0, fick Malmös Thomas Schemitsch matchstraff för charging efter att ha tacklat Sebastian Hartmann som tvingades lämna isen. Då gick luften ur Malmö. Jacob Stenqvist satte Timrås fjärde mål i matchen och Robin Hanzl utökade. När sedan Joakim Ryan visades ut för crosschecking och Timrå fick spela fem mot tre gjorde Jacob Blomqvist 6–0. Då hade det endast spelats 37 minuter. — Utvisningen är tveksam, så som jag ser det. Där blir frustrationen total och sen tappar vi allt i vårt boxplay, säger Tomas Kollar. Jeremy Boyce-Rotevall fastställde slutresultatet i tredje perioden. Storsegern gör att Timrå lyfter i tabellen och tar sig upp på samma poäng som Malmö, 12, men med bättre målskillnad i den haltande SHL-tabellen.