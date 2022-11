Rangers vände underläge till kross

Efter en trög inledning på första perioden dröjde det nästan 16 minuter innan Mika Zibanejad fick in sitt första mål i matchen som blev nummer 700 för svensken. Den andra perioden såg inledningsvis ut att göra mötet mer jämnt.

Efter att Göteborgssonen Lucas Raymond i mittenperioden sett till att Detroit inför hemmapublik fick ett övertag med två mål mot Rangers enda, såg Chris Kreider till att kvittera innan lagen gick av för en sista periodvila.

Sedan hände något som fick det att spraka till rejält hos det gästande laget, och Ville Husso i Detroits kasse fick det rejält hett om öronen.

Under loppet av 2 minuter och 57 sekunder fick Zibanejad och hans lagkamrater in inte mindre än fyra mål. Lite senare under perioden kom ytterligare två.

— Jag är inte säker på att vi ändrade på något i den tredje perioden. Vi hade många bra chanser som inte gick in, men vi blev inte frustrerade. Vi behöll vårt fokus, för vi vet att om vi fortsätter att spela på det sättet kommer vi att göra mål, säger Zibanejad, till nhl.com efter matchen, som efter dagens match har totalt nio mål för säsongen.

Trots Hussos 25 tappra räddningar, mot Ranger-målvaktens Igor Sjestiorkins 18, slutade matchen till slut 8–2 till New York-laget. Senaste mötet lagen emellan, var i söndags och slutade då 3–2, fördel Detroit.

Detroit har släppt in minst åtta mål i sex olika matcher de senaste två säsongerna. Inget annat NHL-lag har gjort det mer än tre gånger.