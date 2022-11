Ishockeylegendaren Börje Salming har avlidit

Född: 17 april 1951 i Kiruna.

Meriter: Två SM-guld med Brynäs 1971 och 1972, VM-brons 1972, VM-silver 1973. Uttagen i VM:s All Star-lag 1973. Rookie of the year (Årets nykomling) i NHL 1974.

Uttagen i NHL:s All Star-lag 1977 och ytterligare fem gånger i NHL:s andra All Star-lag. Uttagen i Canada Cups All Star-lag 1976.

Vid fyra tillfällen nominerad till Norris Trophy som en av NHL:s tre bästa försvarsspelare.

Utsedd till NHL:s bäste svenske spelare, Viking Award, tre gånger.

Karriär: Debuterade i Kiruna AIF 1967 i dåvarande division 2. Värvades 1970 till allsvenska topplaget Brynäs. Debuterade i landslaget Tre Kronor 1972 och tog VM-brons samma år.

1973 tog han steget till NHL och Toronto där han stannade i 16 säsonger. Han avslutade NHL-karriären med ett år i Detroit innan han flyttade hem till Sverige för tre elitseriesäsonger i AIK.

Totalt spelade han 1 148 NHL-matcher och anses med sin uppoffrande spelstil vara den som banade väg för europeer i NHL.

1996 blev han förste svensk att väljas in Hockey Hall of Fame. Två år senare valdes han in i Internationella ishockeyförbundets (IIHF) Hall of Fame.

Valdes vid IIHF:s 100-årsjubileum 2008 in i århundradets All Star-lag.