Kanada krossade Sverige i JVM-finalen

Fakta: Sveriges JVM-medaljer 2023: Silver. 2018: Silver. 2016: Brons. 2013: Brons. 2012: Brons. 2010: Brons. 2009: Brons.

Passivt, försiktigt och tillbakapressat. Till slut small det även till bakom den tidigare storspelande målvakten Felicia Frank.

Caitlin Kraemer tog sig förbi en blågul-spelare, två, tre och lirkade sedan in pucken mellan Franks benskydd till 1–0.

Då hade det bara gått 5.16 minuter.

Mardrömsstart för Sverige

Och det vara bara början på Sveriges mardrömsstart på finalen i Östersund.

25 sekunder senare var det dags igen. Återigen var det Kraemer som slog till. Hon var snabbt in i Sveriges zon, tog sig till tekningscirkeln och ökade på till 2–0 via ytterligare ett skott som smet in i "femte hålet".

Alexia Aubin satte 3–0 efter 9.41 och 20 sekunder senare ökade Piper Grober på till 4–0.

— Det är ett lag som är förbannat bra och sköljer över oss, och vi blir lite små, säger Sveriges assisterande förbundskapten Ulf Hall till SVT.

— Nu är det mentalt, att våga vilja studsa tillbaka... framför allt att våga. Vi vet vad vi ska göra. Det är mycket hockey kvar. Det är bara fortsätta att köra. Det finns ingen Joe Labero – det är bara att köra.

Sverige "körde" aldrig.

I stället var det Kanada som fortsatte att briljera.

Kraemer glänste allra mest.

Hon slog till för tredje gången i finalen när hon satte Kanadas 5–0 efter tolv minuter.

En fullträff som fick Sveriges förbundskapten Andreas Karlsson att agera i form av ett målvaktsbyte: Ut med Felicia Frank, in med Ida Henriksson.

Men inte hjälpte det.

Kanada var för bra, öste på och säkrade VM-guldet med ett målkalas. Caitlin Kraemer blev fyramålsskytt.

Ville vinna historiskt guld

Sverige klev in i finalen med ett tydligt mål: JVM-guld.

Spelarna var ute efter att skriva historia, då Sverige aldrig tidigare i JVM-sammanhang på damsidan lyckats vinna den ädlaste valören.

Men det blev en dröm som grusades tidigt och slutade med en storförlust: 0–10.

I stället blev det ett silver, precis som 2018. Medaljen är den sjunde för damerna på JVM-sidan, varav fem av dessa har varit brons.

USA, som förlorade mot Sverige i semifinalen, tog brons efter att ha vunnit med 5–0 mot Finland.