Lawner bakom Färjestads vändning

Brynäs hade Färjestad i brygga – men mästarlaget reste sig från 0–2-underläget.Oscar Lawner passade och sköt. Daniel Viksten avgjorde till 3–2.- Gött. Kul att det trillar in lite poäng, sade Lawner till C More.

Seger i ångestmötet med Malmö. Sedan en riktig skalp när serieledande Skellefteå kom till Gävle. Sent omsider har Brynäs börjat röra på sig i SHL-ishockeyn och laget inledde bra även mot det regerande mästarlaget Färjestad i Karlstad. Veteranen Jacob Blomqvist har gjort succé i återkomsten från Timrå. Hemvändaren gjorde två mål i förra mötet med Färjestad. Nu spelade 36-åringen fram till David Sklenickas ledningsmål i en snabb omställning i matchupptakten. — Jag känner en otrolig stolthet. När man blir äldre värdesätter man att spela för sin hemstad, för laget i sitt hjärta. Jag försöker njuta av varje träning och match som jag får göra, sade Blomqvist till C More. Sammanlagt är Blomqvist uppe i fem mål och tre assist på 13 matcher. — Jag vill bidra i boxplay, med mål, assist eller med att blocka skott. Jag gör allt, bara det hjälper laget, sade Jacob Blomqvist. Missad straff Brynäs utökade till 2–0 när Johan Larsson styrde in pucken bakom en maktlös Matt Tomkins i Färjestads mål. Ledningen kunde ha varit större men målramen stoppade två bortapuckar och Dmytro Timashov brände en straff. — Vi har ambitionen och jobbar hårt men det känns som om vi jobbar med huvudet under armen. Man måste kolla runt omkring sig och hålla koll på vad som händer. Man kan inte ge bort lägen, sade Färjestads forward Victor Ejdsell till C More. ”Där vi ska vara” Efterhand tog sig Färjestad in i matchen, mycket tack vare Oscar Lawner. Först låg 21-åringen bakom Axel Bergkvists reducering och sedan styrde han själv in kvitteringen när Joakim Nygård hittade fram med en passning från sarghörnet. — Vi är lite mer intensiva, vinner dueller och får några långa anfall. Där nere (i Brynäs zon) är vi bra, det är där vi ska vara, sade Nygård till C More. Brynäs blev nedtryckt i egen zon och Johan Larsson gladdes inte särskilt mycket åt sitt mål. — Det är ganska slarvigt från vår sida. Vi kastar puckar hit och dit, sade han till C More. Färjestad fullbordade vändningen när Daniel Viksten stötte in passningen från lagkaptenen Linus Johansson med åtta och en halv minut kvar av tredje perioden. Brynäs tryckte på ordentligt i slutminuterna men lyckades inte kvitterade trots ett avslutande numerärt överläge och sex mot fyra på isen.