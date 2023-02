Trots förlust – LeBron James närmar sig rekord

Hans 27 poäng betyder att han nu är 36 poäng från att gå om Kareem Abdul-Jabbar som den spelare som gjort flest poäng någonsin i NBA.

Jabbar noterades för totalt 38 387 poäng under sin karriär och den stora frågan under årets NBA-säsong har varit när LeBron James ska gå om och bli historisk? Under säsongen har han snittat 30 poäng per match vilket skulle kunna innebära en rekordnotering i samband med torsdagens hemmamatch mot Milwaukee.

Lakers möter innan dess Oklahoma City, även det på hemmaplan.