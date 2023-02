Tre Kronor slog Finland – tredje raka segern

Fakta: Tre Kronors facit Resultaten för Sveriges herrlandslag i ishockey i Euro Hockey Tour-turneringar denna säsong: + Beijer Hockey Games (9–12 februari) Placering: Etta. Matcher: Tjeckien 1–2 efter förlängning, Schweiz 2–0, Finland 3–1. + Swiss Hockey Games (15–18 december) Placering: Etta. Matcher: Schweiz 3–2 efter förlängning, Finland 4–3 efter straffar, Tjeckien 4–0. + Karjalaturneringen (10–13 november) Placering: Etta. Matcher: Tjeckien 4–1, Schweiz 3–2 efter förlängning, Finland 1–4.

I november vann Tre Kronor Karjalaturneringen i Finland och i december blev det en förstaplats i Swiss Hockey Games i Schweiz. Den tredje turneringssegern för nye förbundskaptenen Sam Hallam och Blågult säkrades på hemmaplan i Malmö arena inför 9 327 åskådare.

Visserligen förlorade Sverige öppningsmatchen mot Tjeckien (1–2 efter förlängning), men via 2–0 mot Schweiz och 3–1 mot Finland på söndagen tar Blågult hem Beijer Hockey Games.

Mäktigt slagskott

Två måldebutanter visade vägen med varsitt kanonskott.

Färjestads backstjärna Theodor Lennström öser in mål i SHL (tolv hittills) den här säsongen – nu vet han hur det känns att näta även i landslagströjan. Knappt tolv minuter in på matchen skickade 28-åringen in ett mäktigt slagskott i numerärt överläge.

— Det är så klart en dröm och en ära att få göra det här på hemmaplan också, sade Theodor Lennström till Viaplay efter den första perioden.

Målet kom i hans åttonde landskamp – Lennström gjorde debut i Tre Kronor under OS i Peking förra året när Sverige blev fyra. Nu var han nöjd med hur Sverige stängde ner Finland.

— Vi gör det bra. Vi pressar ner dem och stänger deras grundspel, vi stänger ner mittzon och tar pucken snabbt ner i deras zon, sade Lennström.

Lekte ishockey

I den andra perioden kom måldebut nummer två när Sverige lekte ishockey offensivt. Knappt två minuter in dundrade Växjöbacken Hardy Häman Aktell in 2–0 med ett slagskott i sin femte landskamp.

Drygt sju minuter senare var det återigen utökat. Då lyfte Rögleforwarden Anton Bengtsson in 3–0-pucken bakom Finlands målvakt Juha Jatkola.

Den tredje perioden var inte lika underhållande för publiken, vilket skottstatistiken vittnar om. Finland vann skotten mot mål med 6–2 – ett av dem gick i mål. I absolut sista sekund fick Frölundamålvakten Lars Johansson släppa in ett finländskt tröstmål.

Det var av akademisk betydelse. Sverige vann med 3–1 och tog hand om förstaplatsen i hemmaturneringen före just Finland.