Malmö stormtrivs mot FBK – tredje raka segern

Fakta: Malmö mot Färjestad i årets SHL Torsdag 27 oktober Malmö–Färjestad: 2–3 efter straffar. Torsdag 24 november Färjestad–Malmö: 1–4. Torsdag 26 januari Malmö–Färjestad: 4–0. Tisdag 14 februari Färjestad–Malmö: 4–7.

Malmö har bara tagit nio trepoängare i SHL den här säsongen. Tre av dem har märkligt nog kommit mot topplaget Färjestad.

På tisdagskvällen blev det en ny seger, 7–4 i Karlstad, och nu kan Malmö så smått börja blicka uppåt från sin jumboplats.

— Jag tycker att vi gör det på ett riktigt bra sätt i dag, säger Malmös Markus Lauridsen till C More.

— Vi drar lärdom av hur vi ska spela för att vinna matcher. Och hur vi inte ska spela för att släppa in motståndarna i matchen,

Brödradubbel

Tillsammans med brodern Oliver Lauridsen var han gästernas stora matchvinnare. Med var sitt mål gav de först Malmö greppet om matchen, och en 3–1-ledning i början av den andra perioden.

Och efter att Färjestad kommit tillbaka både en och två gånger, och sett till att det stod 4–4 in till sista pausvilan, såg Lauridsen-bröderna till att säkra en Malmöseger i sista perioden.

— Första perioden är ganska bra. Sedan går vi ner oss i andra perioden, vi står och tittar på och låter dem komma tillbaka i matchen. Men vi hade ett bra snack inför tredje, säger Markus Lauridsen.

Oliver Lauridsen satte 5–4 efter 3.02 av tredje perioden. Markus Lauridsen punkterade matchen med sitt 6–4-mål bara 24 sekunder senare.

Lance Bouma kunde sedan lägga in 7–4 i tom kasse.

Närmar sig Brynäs

Malmö är fortfarande klar jumbo, men närmar sig strecket. Upp till Brynäs, på säker mark, är det nu åtta poäng.

Tabelltrean Färjestads tränare Tomas Mitell var av förklarliga skäl inte helt nöjd med sitt lag efteråt.

— Dålig match, horribel kvalitet med puck. Och såklart att släppa in sju på hemmaplan. Alla sex som är på isen måste hjälpa till att försvara, säger Färjestads tränare Tomas Mitell till C More.