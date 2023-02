Just nu: Sara Hector sjua i första åket

Sara Hector är just nu sjua, 65 hundradelar från prispallen, i VM-storslalomen. Foto: TT

Planen var att attackera, hitta rytmen in i svängarna och få ordentlig fart på skidorna.Sara Hector försökte – men blev plötsligt mörkrädd när hon körde in i skuggan.Storslalomstjärnan ligger just nu sjua, 65 hundradelar från prispallen efter det första VM-åket i Méribel.