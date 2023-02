Hugg avgjorde seriefinalen

Skellefteå ledde toppmötet i Växjö tre gånger, men varje gång kvitterade hemmalaget.

Det blev fjärde gången gillt.

Rickard Hugg var glödhet i förlängningen och skapade flera bra chanser innan han avgjorde på passning från Jonathan Pudas efter 2.23.

Hugg och hans kedja var framträdande. Kedjekompisen Jonathan Johnsson blev tvåmålsskytt, Hugg stod för ett mål och två assist medan Filip Sandberg blev poänglös.

— Vi har spelat jävligt bra de senaste 10-15 matcherna, skönt att få utdelning, vi ska bygga vidare på det, säger Hugg till C More.

Växjö och Skellefteå skulle mycket väl kunna mötas i en SM-finalserie i vår.

Dominanter

De två lagen, som dominerat svensk ishockey de senaste åren, har spelat två SM-finalserier mot varandra sedan 2015, båda med Växjö som vinnare.

Växjö vann också guld 2021 och Skellefteå har spelat sju SM-finaler – och tagit två guld – sedan 2011.

Toppduon har ryckt ifrån övriga lag i tabellen och gör upp om seriesegern. Skellefteå leder på bättre målskillnad än Växjö, men har dessutom en match mindre spelad. Trean Frölunda är 14 poäng bakom.

— Seriesegern är superviktig, hemmaplansfördelen kan vara den som avgör i slutspelet, säger Hugg.

Skellefteå började toppmötet piggast och Jonathan Johnsson skickade in ledningsmålet i en snabb kontring redan efter 1.42.

Men Växjö kvitterade genom Joel Kellman efter 5.07 när han sköt i Linus Söderströms bortre hörn.

Svängigt möte

Så där kom det att fortsätta.

Skellefteå tog ledningen, Växjö kvitterade.

Oscar Möller gjorde 2–1 sedan pucken fastnat framför Växjömålvakten Adam Åhman, Robert Rosén kvitterade till 2–2 efter en stolpretur.

I mittperioden slog en formstark Jonathan Johnsson till och blev tvåmålsskytt redan efter 51 sekunder.

Men Jayden Halbgewachs kvitterade i slutet av perioden.

— Det är en jämn match mellan två bra lag. Gör man ett misstag så smäller det, säger Johnsson till C More.

Om sin målform säger han:

— Det känns bra, jag blir bättre och bättre och kommer fram i fler lägen.

Efter en mållös tredje period blev det till slut Johnssons Skellefteå som fick jubla i förlängningen.

— Jag tycker inte vi gör vår bästa match. Vi bjuder upp till kamp, men Skellefteå är bra. Sedan har vi ändå chansen att avgöra under stunder i slutet, säger Växjötränaren Jörgen Jönsson till C More.