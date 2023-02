USA vinner She Believes Cup

Alex Morgan och Mallory Swanson gjorde mål för USA, rankat etta i världen, och Ludmila för världsnian Brasilien.

She Believes Cup spelas årligen i USA sedan 2016. Fyra länder deltar och USA, som har vunnit sex av åtta år, gick i år obesegrade genom turneringen.

Förutom USA och Brasilien deltog Kanada och Japan i årets upplaga av She Believes Cup. Samtliga fyra kommer att delta i sommarens världsmästerskap i Australien och Nya Zeeland.

Tidigare under onsdagen möttes Kanada och Japan. Kanada vann det mötet med 3–0 och precis som vid tidigare matcher under turneringen bar de kanadensiska OS-mästarna lila tröjor med texten "Enough is enough" – en protest mot sitt förbunds budgetnedskärningar på damsidan.