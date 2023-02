"Bra tajming att sluta när han är på topp"

Peder Fredricson och stjärnhästen All In på Grevlundagården på Österlen. Arkivbild. Foto: TT

En söndag vaknade Peder Fredricson i Borås och kände att "nu är det dags för pension". Inte för honom själv, men för hans guldhäst All In.Nu, tio dagar senare, ska snart 17-åriga All In tackas av under hästtävlingarna i Göteborg.