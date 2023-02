Rögle straffade Luleå i slutspelskampen

Rögle var i SM-final 2021 (förlust mot Växjö) och vann grundserien förra säsongen. I slutspelet åkte skåningarna ut i semifinal mot den slutliga SM-guldvinnaren Färjestad, som i sin tur slog Luleå i just finalen förra våren.

Denna säsong osar det inte direkt SM-final om varken Rögle eller Luleå. Båda lagen går i stället en kamp för att nå åttondelsfinal (placering 7–10) med sex grundseriematcher kvar att spela.

När lagen möttes i Ängelholm på torsdagskvällen krävdes det straffar för att kora en vinnare (1–1 efter ordinarie tid och förlängning). Väl där sköt Linus Sandin extrapoängen till Rögle samtidigt som hemmamålvakten Christoffer Rifalk räddade tre Luleåstraffar.

Rögle är med sina 66 poäng kvar som tabellnia. Luleå har 64 poäng och är precis under slutspelsstrecket – en poäng efter tian Linköping.

Everberg gjorde comeback

Dennis Everberg har varit borta från isen på grund av skada sedan slutet av oktober, men Röglestjärnan gjorde comeback när hemmalaget dominerade den första perioden mot Luleå stort inför 5 796 åskådare.

Rögle vann skotten mot mål med 12–2, men fick nöja sig med en 1–0-ledning i paus. Efter 3.04 minuter lyfte Brady Ferguson in ledningsmålet efter att bortamålvakten Joel Lassinantti lämnat en retur.

I andra perioden var det nästan tvärtom. Luleå skapade långa stunder ett hårt tryck mot Christoffer Rifalk i hemmamålet, men fick också nöja sig med att få in en puck.

Efter knappt sju minuter skickade Tomi Sallinen in 1–1-pucken – läckert framspelad av Joonas Rask. Målet var Sallinens – han anslöt till Luleå i början av december från tjeckiska Brno – första i Luleåtröjan.

"Hårda ord"

Uppryckningen kom efter att Luleåspelarna sagt ett och annat till varandra i omklädningsrummet under periodpausen.

— Det var ganska hårda ord. Det som sägs där kan vi låta vara där, men vi var ärliga med varandra. Det går inte backa sig in ett slutspel, utan man måste trycka gasen i botten, sade lagkaptenen Erik Gustafsson till C More.

Den tredje perioden var mer jämn chansmässigt, men perioden slutade dock mållös och det gjorde även förlängningen. Väl i straffar avgjorde Linus Sandin.

Rättad version: I en tidigare version angavs fel poäng för Rögle.