Fem raka mål när Örebro vände

Slaget om kvartsfinalplatserna fortsätter i SHL.

Både Färjestad och Örebro är i högsta grad indragna i den kampen.

Inför den avslutande matchen i Pride-veckan var hemmafavoriterna i Karlstad stoltast, med segrar mot streckkonkurrenterna Timrå och Leksand i ryggen. Gästerna kom å sin sida från två tunga förluster, mot bottenlagen Malmö och HV71.

Mot den bakgrunden var det logiskt att Färjestad ryckte tag i tyglarna från start.

En vass omställning gav ett välförtjänt ledningsmål. Lucas Forsell hittade nätet för tredje matchen i följd när han förvaltade Linus Johanssons perfekta chippassning på bästa sätt.

— Det är bara att skjuta när jag får pucken. Vi för spelet men vi har fortfarande någon växel kvar och den ska vi lägga i, sade Forsell till C More.

Fjärdekedjans center Marcus Westfält tog Forsell på orden, transporterade pucken in i offensiv zon och skickade in 2-0-målet.

— Vi sade att vi skulle åka in med pucken i stället för att dumpa den. Egentligen tryckte jag den bara mot mål. Skönt att se den gå in, sade 22-åringen till C More.

Arg målvakt

Så långt såg Färjestad ut som ett trepoängslag – men Örebro hade andra planer.

Först reducerade Färjestadfostrade stortalangen Leo Carlsson, 18, i powerplay och sedan utjämnade backen Marcus Hardegård efter att bortalaget naglat fast Färjestad i egen zon.

— Det är en jättebra skymning framför mål och jag försöker bara skjuta motströms, sade 2-2-skytten till C More.

Örebro fortsatte att plåga Färjestad i tredje perioden, där allt från långa anfall till snabba kontringar och aggressivitet framför motståndarmålet gav utdelning. På knappt två och en halv minuter såg Rasmus Rissanen, Elias Ekström och Rihards Marenis till att gästerna förvandlade 2–2 till 5–2.

Gladast över den utvecklingen var Modolånet Marenis som gjorde sitt första SHL-mål. Argast var Färjestads målvakt Matt Tomkins som när han byttes ut och inte lyckades bryta av sin klubba i stället gjorde slarvsylta en reklamramp bakom det egna båset.

Höll undan

När lagen möttes den 3 januari hämtade Färjestad upp ett tremålsunderläge.

Karlstadlaget gjorde ett nytt försök i en galen målexplosion.

Oscar Lawner reducerade till 3–5 och när Ville Pokka satte 4–5 återstod fortfarande över nio minuter av ordinarie tid – men den här gången lyckades det inte.

— Vi gjorde en stark ”push” men det räckte inte. Bara att ta nya tag, sade Färjestads tränare Thomas Mitell till C More.