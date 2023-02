Biljettboom inför fotbolls-VM: "Helt otroligt"

Fakta: Tony Gustavsson Född: 14 augusti 1973 i Sundsvall. Yrke: Fotbollstränare. Titel: Förbundskapten för Australiens damlandslag. Har gjort: Tränat klubblagen Degerfors, Hammarby, Kongsvinger och Gif Sundsvall (herrar) samt Tyresö (damer), varit assisterande åt Pia Sundhage och Jill Ellis i USA:s landslag (damer). Främsta meriter: OS-guld 2012, VM-guld 2015 och 2019.

Australiens VM-premiär mot Irland den 20 juli skulle enligt den ursprungliga planen ha spelats på Allianz Stadium i Sydney med en publikkapacitet på 42 500 åskådare.

Men efterfrågan på biljetter har varit så stor att arrangörerna nyligen beslutade att flytta den till Olympiastadion som kan ta 82 000 åskådare.

— Vi har haft ett massivt tryck med folk som försöker få biljetter. Det är helt otroligt. Inte bara från ett fotbollsperspektiv, utan för eventet som sådant, säger Tony Gustavsson till TT om intresset inför hemma-VM i sommar.

Intresset för damfotboll har de senaste åren växt i Australien, precis som i många andra länder.

— Nu är det en massiv våg av intressenter. Det är fans, det är investerare, det är företag, det är media.

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel mötte Vittsjös australiska landslagsspelare Katrina Gorry och Charlotte Grant samt Australiens svenske förbundskapten Tony Gustavsson i Sydney i mitten av februari.

Krossade Sverige

TT: Hur stor press känner du själv inför VM?

— Vi är inte topprankat, vi har aldrig tagit oss förbi en kvartsfinal i VM tidigare. Vi har hamnat på en av de tuffaste halvorna i lottningen. Vi har inte den högsta budgeten, vi kanske inte heller har det bästa laget på pappret, säger Tony Gustavsson och fortsätter:

— Men vi har den australiska mentaliteten, där vi vet att vi kan slå vem som helst, vilken dag som helst. Det visade vi inte minst mot Sverige här i november.

Den vänskapsmatchen mot Sverige vann "The Matildas" – landslaget är uppkallat efter visan "Waltzing Matilda" – med 4–0 inför över 22 000 åskådare i Melbourne.

TT: Var befinner du dig i lagbygget?

— Betydligt längre fram i dag än om du hade frågat för ett år sedan, säger Gustavsson.

Radar upp segrar

Nyligen vann Australien hemmaturneringen Cup of Nations, under årets första landslagsfönster. Australien fick en fin start med en 4–0-seger mot Tjeckien i öppningsmatchen. Sedan besegrades Spanien med 3–2 och slutligen vann "The Matildas" mot Jamaica med 3–0.

Gustavsson ser turneringen som en uppladdning inför sommarens VM.

— Den är jätteviktig för oss. Vi har inte spelat en enda tävlingsmatch sedan Asian Cup i januari förra året. Vi behöver lära oss att tävla.

Fotbolls-VM avgörs 20 juli–20 augusti. Sverige inleder mästerskapet mot Sydafrika i Wellington, Nya Zeeland, den 23 juli.