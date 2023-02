Luleå över ett streck, Brynäs under ett annat

Med sitt tolfte mål för säsongen visade Isac Brännström vägen, 3.41 minuter före den första periodvilan.

I röran framför Brynäsmålvakten Anders Lindbäck fick Niklas Olausson fatt i pucken och spelade bakåt till Brännström, som drog till direkt.

— Väldigt skönt. Vi har åtta raka matcher där vi släppt in första målet och det är alltid jobbigare att jaga än att vara i ledningen, säger Brännström till C More.

Det var inte bara skönt utan även betydelsefullt.

Där och då förde målet upp Luleå på en åttondelsfinalplats eftersom Linköping låg under mot Färjestad.

Motsatt föll Brynäs ned på direktkvalspositionen eftersom HV71 hade 1–0 hemma mot Rögle.

Med en man mer på isen tryckte Johan Larsson in kvitteringen på Anton Rodins passning. 1–1 räckte inte för att ta Brynäs förbi HV71 och med 3.38 kvar av andra perioden skickade Julius Honka in matchens tredje mål och på nytt var det fördel Luleå.

"Underbart"

Veteranen Niklas Olausson, som missat de två senaste matcherna på grund av en skada, såg till att Brynäs uppförsbacke blev än brantare med 18 sekunder kvar av mittenperioden.

— Givetvis underbart. Viktigt mål också, säger 36-åringen till C More efter 3–1-målet.

Det var hans första mål för klubben efter återkomsten. Olausson, som nyligen kom från Graz, Österrike, gör sin tredje sejour i klubben han debuterade för redan under säsongen 2010/2011.

I tom kasse prickade Isac Brännström in 4–1 och noterade tredje poängen (2+1) i matchen.

I och med att Linköping förlorade – 2–6 borta mot Färjestad – är Luleå på slutspelsplats med fyra omgångar kvar, en poäng (67 mot 66) före östgötarna.

Ödesmatch på lördag

Brynäs, på 13:e plats, är två poäng bakom HV71 som just nu befinner sig på säker mark.

HV vann till slut med 5–2 efter mål av Joonas Nättinen, Andy Miele, Taylor Matson, Kalle Maalahti och André Petersson.

I den 50:e omgången på lördag möts klubbarna i Gävle.