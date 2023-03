Målexplosion avgjorde för Leksand

Fakta: SM-kvartsfinalerna + Retumatcher, fredag: Luleå–HV71, Brynäs–Linköping. Lördag: Djurgården–Leksand, Modo–SDE. + Eventuella tredje och avgörande matcher spelas på söndag där hemmalagen i returerna har hemmaplan på nytt.

De lägre rankade lagen började hemma i kvartsfinalspelet, bäst av tre matcher, och hade chansen att sätta press på förhandsfavoriterna.

Leksand var enda laget som tog den chansen.

Det skiljde 20 poäng mellan sexan från Dalarna och trean Djurgården i grundserien, men det spelade ingen roll den här kvällen.

Efter två mållösa perioder small det till i den tredje.

Wilma Johansson, Ida Karlsson och Ella Albinsson gjorde varsitt mål inom loppet av 32 sekunder.

— Wilma sätter den, vi får bra energi och målen bara trillar in. Det här betyder jättemycket, speciellt som vi har match på bortaplan nu, säger 3–0-skytten Albinsson till C More.

Seriesegraren Luleå vann enkelt borta mot åttan HV71 med 5–1. Redan efter 8.33 ledde Luleå med 2–0. Josefine Persson blev tvåmålsskytt i det Luleå som jagar femte raka SM-guldet.

De två senaste årens finalförlorare Brynäs vann borta över Linköping med knappa 2–0. Grundseriens poängdrottning Lara Stalder, 61 poäng (18 mål+43 assist), utnyttjade ett friläge fram till 1–0 i slutet av andra perioden. Hanna Thuvik fastställde 2–0 i tom kasse, på pass från Stalder.

Brynäs fick dock centern Alena Mills skadad i första perioden. Hon dundrade in i sargen med huvudet före, intacklad av Emilie Kruse Johansen som fick matchstraff.

Seriefyran Modo vann borta över SDE med 4–0 sedan Jennifer Wakefield gjort första målet och noterats för assistpoäng på de två efterföljande målen.