Guide: Allt du behöver veta om Vasaloppet

Vad: Vasaloppet – världens största, och mest klassiska, skidlopp, 90 km.

När: Söndag, start 08.00.



Var: Sälen–Mora.

Då går Vasaloppet på Tv- och radio

SVT1 07.30–13.00, SVT Play 14.14-15-15, 16.00-17.00. P4 Radiosporten 07.18–13.00.

Väderprognos för Vasaloppet

En tidig prognos för Vasaloppsvädret ser ut såhär: Sälen, söndag morgon: Minus sex grader, halvklart, nordvästlig vind.

Mora, söndag eftermiddag: Minus två grader, mulet, nordöstlig vind.

Vasaloppets centrallager brann i Mora

Den 3 november förra året brann Vasaloppets centrallager i Mora. Nästan allt material förstördes. Bland annat den klassiska målportalen från 1923.



Dagen därpå inleddes ett intensivt arbete med att bygga staket, skapa skyltar och få fram nya stora tankar till blåbärssoppan. Det mesta har återskapats, men varje dag under vinterveckan har arrangörerna upptäckt någonting som saknas efter branden.

Polisen har inte hittat någon brandorsak och har lagt ner utredningen.

Antal anmälda deltagare till Vasaloppet 2023

Det är 15 800 deltagare som är anmälda till söndagens upplaga av Vasaloppet. Rekordet för antal startande är från 2010 då 15 709 åkare lämnade Berga by för att åka mot Mora.

Vasalopps utmaningen – skidar baklänges

Som om inte de nio milen är en tillräcklig utmaning – tidigare elitåkaren Robin Bryntesson ska köra loppet baklänges.



— I grund och botten är det inte värre än att backa med släp, säger Robin Bryntesson till Dagens Nyheter.

Vasaloppet för 99:e gången

I år arrangeras det 99:e Vasaloppet i ordningen. Det är det 27:e loppet med särskild tävlingsklass för damer (som infördes 1997). Vasaloppet blev inställt åren 1932, 1934 och 1990 på grund av snöbrist.

Rekordman åker sitt 61:a Vasalopp

Flest lopp, 60 stycken, har två veteraner åkt: Bengt Eriksson från Sälens IF och Börje Karlsson från Landsbro IF SK, Gösta Lönnelid, Narkens IF.

Men rapporterna säger att Gösta Lönnelid, 84, ska på söndag försöka sig på sitt 61:a Vasalopp. Då kan han bli ensam rekordhållare.

Kändisar som åker Vasaloppet 2023

Jonas Stentäpp, hårdrockare, ”Hjalle och Heavy”, Mimikry.

Melker Andersson, kock, krögare. Johan Jureskog, kock, krögare.

Ninni Schulman, deckarförfattare.

Dag Bredberg, f.d ishockeyspelare, SM-guld 1983 med Djurgården.

Lasse Beischer, skådespelare.

Michael Storåkers, företagsledare, reklambyråprofil.

Vasaloppets rekordtider

Snabbt och isigt före och en stark medvind bidrog 2021 till rekordtider. Tord Asle Gjerdalen, Norge, vann med den nya rekordtiden 3.28.18.

Även damerna fick en ny rekordtid när Lina Korsgren med 3.52.08 tog sin tredje seger i Vasaloppet.

Vasaloppets tidigare vinnare: damer

2018: Lina Korsgren, Sverige, 4.41.50



2019: Britta Johansson Norgren, Sverige, 4.54.24

2020: Lina Korsgren, Sverige, 4.41.02

2021: Lina Korsgren, Sverige, 3.52.08

2022: Astrid Øyre Slind, Norge, 3.50.06

Vasaloppets tidigare vinnare: herrar

2018: Andreas Nygaard, Norge, 4.24.15

2019: Tore Bjørseth Berdal, Norge, 4.39.15

2020: Petter Eliassen, Norge, 4.25.14

2021: Tord Asle Gjerdalen, Norge, 3.28.11

2022: Andreas Nygaard, Norge, 3.32.18

Vasaloppets förstapris för damer och herrar

Förstapriset för både damer och herrar är 99 000 kronor.

Sju spurtpriser finns för både herrar och damer: 10 000 kr för spurtpriset i Evertsberg (Bergspriset) samt 5 000 kr vid de sex övriga kontrollerna Smågan, Mångsbodarna, Risberg, Oxberg, Hökberg och Eldris.

Årets kranskulla och kransman

Årets kranskulla är Alice Larsson, från Sälens IF och kransmasen är Albin Gezelius, från IFK Mora.



Härifrån kommer svenska åkarna

Antal deltagare från svenska län i Vasaloppet 2023, enligt statistik från den 21 februari: Stockholm 2 571, Västra Götaland 1 988, Dalarna 659, Skåne 654, Uppsala 557, Västerbotten 484, Jönköping 463, Östergötland 432, Halland 390, Norrbotten 383, Jämtland 363, Gävleborg 359, Västernorrland 317, Värmland 314, Örebro 298, Västmanland 258, Kronoberg 232, Södermanland 222, Kalmar 180, Blekinge 110, Gotland 48.

Så många norrmän kör Vasaloppet

Cirka 3 600 av Vasaloppets anmälda deltagare representerar 50 andra nationer än Sverige: Flest från Norge 1 092, Finland 588, Danmark 413 och Tyskland 280.