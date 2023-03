Mjällbys mäktiga vändning – klart för kvartsfinal

Brommapojkarna skakade Djurgården och i Hällevik hade Sirius stakat ut vägen till kvartsfinalspelet.Då kom vändningarna. Mest imponerande: Mjällby som gick från 0–2 till 3–2 och gruppseger.Vi skiter fullständigt i fall vi leder eller ligger under. Vi jobbar hela vägen in i kaklet, säger Alexander Johansson, en av målskyttarna, till C More.

Den sista gruppspelsomgången i svenska cupen avgörs i dagarna tre och först att boka plats i kvartsfinalerna var Djurgården och Mjällby. Magnus Erikssons två mål såg till att Djurgården kom över BP:s ledningsmål av Nikola Vasic. Noterbart 1: Samtliga matchens tre mål föll inom åtta minuter i slutet av första halvlek. Noterbart 2: På Strandvallen i Hällevik behövde Mjällby lika många minuter för att ta sig ur knipan mot Sirius. Marcus Mathisen, Alexander Johansson och Mamudo Moro skickade i mitten av andra halvlek in bollarna som sänkte Sirius. Djurgården gjorde jobbet, inte mer. — Insatsen var inte godkänd. Tur att Magnus har det skottet han har. Annars hade vi inte tagit tre poäng. Varje gång vi vann boll så tappade vi den. Det var för slarvigt, säger Djurgårdens vänsterback Elias Andersson till C More. Häcken kan i eftermiddag bli tredje kvartsfinalklara lag. Oavgjort hemma mot Halmstad räcker. Kvartsfinalerna lottas på måndag kväll, när gruppspelet avslutats.