Loui Eriksson tvåmålsskytt i Frölundas seger

Frölundas spel i numerärt överläge har varit ett orosmoment för både supportrarna och spelarna under säsongen.

Lagom till att grundserien skulle avslutas kom dessutom en formsvacka som innebar fyra raka förluster och risk att tappa en av direktplatserna till kvartsfinal.

Nu verkar Göteborgslaget dock ha fått ordning både på spelet och sitt powerplay.

Loui Eriksson gjorde ett powerplay-mål i segern mot Leksand i lördags och nu två till mot Oskarshamn på tisdagskvällen.

Totalt blev det tre mål i numerärt överläge mot Oskarshamn. Det innebär att Frölunda har ett bra läge och allt i egna händer inför sista grundserieomgången på torsdag.

Även Oskarshamn är på jakt efter en topp 6-placering, i så fall klubbens första i SHL. Chansen finns också kvar.

Men då måste spelet stämma bättre på torsdag än mot Frölunda på tisdagskvällen.

— Jag är inte alls nöjd med hur vi kommer ut och tar oss an den här matchen, säger Oskarshamnstränaren Martin Filander till C More efteråt.

Snabb kvittering

De båda lagen låg på samma antal poäng inför matchen, med Oskarshamn tätt bakom femman Frölunda i jakten på en av direktplatserna till kvartsfinalerna.

Men Frölunda har vaknat till liv igen efter de fyra raka förlusterna nyligen och vann skotten på mål med hela 48–19.

Erik Borgs första SHL-mål – han anslöt till Frölunda från Vita Hästen nyligen – tog visserligen bara 14 sekunder för Oskarshamn (Hampus Plato) att kvittera.

Och Loui Erikssons fina 2–1-mål, i numerärt överläge sedan NHL-veteranen lurat bort både närmaste backen och Tim Juel i Oskarshamnsmålet, kvitterades också.

Men det satt totalt sett lite för långt inne för normalt sett så målglada Oskarshamn. Samtidigt som Tim Juel höll laget kvar i matchen släppte Frölunda nämligen knappt upp motståndarna över mittlinjen i mittperioden.

Nytt för Suomela

Oskarshamn fick bara i väg två skott på mål under de första tio minuterna av perioden. Det tredje, i numerärt överläge, satt visserligen. Målskytt, för 37:e gången den här säsongen, blev Antti Suomela.

Frölunda studsade dock tillbaka snabbt i ett eget överläge. Pucken hann glida längs mållinjen bakom Tim Juel innan Jacob Nilsson slängde sig framåt och petade in 3—2.

Och när Oskarshamn på nytt slarvade i försvaret gjorde Jere Innala 4—2 några minuter senare.

Oskarshamn lyckades höja sitt spel något i slutperioden, men lyckades inte hämta upp ledningen. I stället bättrade Loui Eriksson på till slutresultatet, 5–2.