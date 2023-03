HV71 sänkte Skellefteå – Brynäs mot kvalspel

Säsongen blir längre för Brynäs – men på ett helt annat sätt än vad det var tänkt.Bara ett under kan rädda klubben från ett nervigt kval mot Malmö om fortsatt spel i SHL.HV71 kan redan nu börja planera för framtiden.Man får vad man förtjänar. Nu är det full fokus på kvalet, att fortsätta tävla. Det är inte över, säger Brynäs tränare Mikko Manner till C More.

Fakta: Så avgörs playout De två sista lagen i SHL kvalar om nytt kontrakt där förloraren flyttas ned i hockeyallsvenskan. Jumbon Malmö är kvalklart, Brynäs ser i dagsläget ut att bli motståndaren. Bäst av sju matcher gäller och lag 13 börjar hemma. Varannan match spelas hemma och borta. Matchdagar: 14, 16, 18, 21 och eventuellt 23, 25 och 28 mars. Timrå vann med 4–0 och i och med att HV71 samtidigt gjorde 3–0 på Skellefteå är bottenstriden med en sannolikhet gränsande till visshet avgjord inför torsdagens 52:a och sista omgång av grundserien. Den store förloraren är Brynäs. Chansen att klamra sig upp och förbi HV71 och ta sig till säker mark är mätbar, men minimal. För det första måste den en gång så mäktiga och framgångsrika klubben slå Växjö – som behöver en poäng till för att säkra seriesegern – hemma samtidigt som HV71 förlorar borta mot Oskarshamn. Ta in 16 mål För det andra måste Brynäs ta in 16 måls sämre målskillnad för att passera HV71. — Vi har haft 51 matcher på oss att ta fler poäng. De förtjänade att vinna, säger Mikko Manner. HV71:s starka säsongsslut betalade sig. I sista hemmamatchen för säsongen gällde bara en sak: Slå serieledande Skellefteå. Johan Lindbom tog över som tränare i HV71 under vintern. Med andra ord inte vilken uppgift som helst. Nick Shores gjorde tidigt 1–0 – ett mål som förstås satte extra press på Brynäs. I slutet av andra perioden lyckades André Petersson med både kyla och en gnutta tur tråckla in straffen som gav 2–0. Målet videogranskades, men godkändes och då var det klackarna i taket i Husqvarna Garden. I slutminuterna slog André Petersson in 3–0 i tom bur. Då ställde sig stora delar av publiken upp och hyllade laget med taktfasta applåder. "Kniven mot strupen" Men Johan Lindbom, klubbdirektören som klev ned i båset och blev tränare, vill inte helt ta ut säkrat SHL-spel till nästa säsong. — Vi har en match kvar. Det känns som att chansen är väldigt god. Vi hade kniven mot strupen. Skellefteå är ett fantastiskt bra lag, men vi håller ihop det på ett bra sätt, säger Hedbom till C More. — Vi strider som... jag höll på att säga ett fult ord. Jag brukar inte vara nervös men i dag var jag det. Två utvisningar i mittenperioden blev kostsamma för Brynäs borta mot Timrå. Först åkte Oscar Eklind ut för en slashing och 1.12 in i hans utvisning rensade David Sklenicka i panik bort en puck framför målet. Pucken hamnade i skyddsnätet och Eklind fick ge plats åt även Sklenicka i syndabåset. I spel tre mot fem kunde Brynäs inte stå emot. Backen Elmeri Eronen klev fram och placerade in pucken. Innan perioden var över fick Brynäs två gånger om möjligheten att kvittera i numerärt överläge — Vi är med i matchen. Vi har alla chanser som finns att göra en bra tredjeperiod, sade Jacob Blomqvist i Brynäs till C More inför slutperioden. Inte skickliga nog Att hoppas och tro lyfte inte prestationsförmågan. Brynäs fick inte ut något av sitt fem mot tre i början av tredje av det enkla skälet att det brister i fråga om skicklighet. I stället prickade Jakob Stenqvist omgående in 2–0 och Axel Rindell 3–0 för Timrå. Med 6.11 kvar var det game over. Didrik Strömberg slog in 4–0 i tom kasse med 2.09 kvar.