Rögle kvitterade mot Leksand

— Vi krigade otroligt. Det var inget skönlir. Men vi ville inte att matchen skulle ta slut i dag. Det var otroligt skönt när pucken gick in, säger Rögles Linus Sandin, som gjorde det avgörande 3–2-målet i boxplay, till C More.

Stora snackisen i första perioden kom efter 8.22. när Rögles Ludvig Larsson fick fem minuter och matchstraff för en huvudtackling på Leksands målvakt Mantas Armalis.

— I det här fallet bedömde vi att det var en enorm skaderisk. Därför får han en femma, förklarade domaren Marcus Linde i C More.

Kännbart

Extra känsligt var det för Leksand, eftersom Mantas Armalis inte får bli skadad. Laget har bara den orutinerade juniormålvakten Gustaf Albihn på bänken, efter Kasimir Kaskisuos avstängning.

Därför höll många andan i Leksands hemmaborg när Armalis länge blev liggande på isen innan han reste sig.

För Rögle blev det extra kännbart att tappa Ludvig Larsson eftersom laget också har Daniel Zaar och Erlend Lesund på frånvarolistan.

Leksands målvakt Mantas Armalis var däckad efter den tackling han fick av Rögles Ludvig Larsson

Det var också hemmalaget som startade bäst. Leksands Mikael Ruohomaa gjorde 1–0 redan efter 1.36 och Patrik Norén svarade upp med att fixa 2–0 i boxplay efter 17.36. Där gjorde Oskar Lang ett fint förspel.

Rögle var i brygga, men kom tillbaka i matchen, mycket tack vare flera Leksandsutvisningar.

Strax före första pausvilan reducerade Anton Bengtsson till 1–2 och i mitten av andra perioden gjorde William Walliner 2–2.

— Det var energi till laget, sade Rögles målskytt i C More.

Kalldusch

Därefter blev perioden spelmässigt jämn med flera målchanser från båda lagen.

I tredje perioden började Leksand bäst och radade upp målchanser. Därför blev det en kalldusch när Rögles Linus Sandin, i boxplay, fångade pucken och ensam kontrade in 3–2 till Rögle.

Det blev det avgörande målet, trots en intensiv Leksandspress i slutet av matchen.

Nu står det 1–1 i matchserien i bäst av tre matcher, och avgörandet sker på tisdag. Där har Leksand hemmafördel.