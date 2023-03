Växjö vann knappt mot tappert kämpande Luleå

SHL-tian Luleå gick in i kvartsfinalen med en stentuff åttondelsfinal i färskt minne. Norrbottningarna stod för en tapper insats, men efter en hel del möda på vägen lyckades seriesegraren Växjö infria favoritskapet.Vi jobbar som ett lag hela vägen, sade Växjös back Hardy Häman Aktell till C More efter 2–0-segern.

Växjö hade laddat upp med en veckas matchledigt, att jämföra med Luleå som gått tre tuffa bataljer mot Oskarshamn inom loppet av blott fyra dagar. — Lite trevande, ganska chansfattigt åt båda hållen. Lite ”komma i gång-period”, tyckte Erik Josefsson, lagkapten i Växjö, i en intervju med C More i den första periodpausen. Efter nämnda paus skruvade Växjö upp tempot. Luleås spelare hade allt svårare att hänga med i svängarna och målvakten Joel Lassinantti tvingades rädda den ena pucken efter den andra. Mål av Persson Mitt i den andra perioden tilldömdes Växjö spel fem mot fyra och då kunde Lassinantti inte längre hålla emot. Backen Joel Persson provade skott och pucken letade sig in i mål. — Vi hade en bra period med långa anfall, sade Persson till C More. I slutet av perioden avtog Växjös tryck samtidigt som det allt oftare blev irriterat i samband med avblåsningar. I inledningen av perioden fick Växjö möjlighet att spela fem mot tre i en minut, men Lassinantti och tre försvarande Luleåspelare höll emot. Tapper insats Luleå stod, med tanke på att den tuffa matchserien mot Oskarshamn rimligen satt sina fysiska spår, för en tapper bortamatch mot vinnaren av SHL:s grundserie. Laget sågs med vinstchans nästan hela vägen in i kaklet, men när Thomas Berglund i kvitteringsjakten plockade ut Joel Lassinantti passade Ludvig Nilsson på att göra mål i tom kasse. Växjö leder därmed med 1–0 i bäst av sju matcher. Nästa match spelas i Norrbotten på lördag.