Tio mål på under kvarten när Florida hemmavann

Båda lagen hade bössorna laddade och klara när matchen mellan Florida och Montreal inleddes natten mot fredag. Inom loppet av 13 minuter och 18 sekunder hade Florida gjort sju mål och gästande Montreal tre.

Svenske Gustav Forsling var en av deltagarna i den rekordsnabba målfesten och stod för Floridas 3–2-mål, sex minuter in i första perioden där målskyttet inleddes av Montreals Mike Matheson när blott 16 sekunder gått.

De sju målen i första innebar ett klubbrekord för Florida gällande flest mål under en period. Klubbens tidigare rekord var sex mål under en period vilket man gjorde under ett möte med Boston i april 2000.

— Jag har aldrig sett något liknande. På 25 år har jag aldrig sett så många mål. Det var fler mål än målchanser och det hör inte till vanligheterna, sade Floridas tränare Paul Maurice efter matchen.