Arsenal körde över Palace – åtta poäng före City

Bukayo Saka gjorde två mål, Gabriel Martinelli och Granti Xhaka var sitt, när Arsenal tog en ny övertygande seger i Premier League-fotbollen.

4–1-segern hemma mot Crystal Palace var odiskutabel och gör att Arsenal går in i det stundande landslagsuppehållet med en ledning på hela åtta poäng före Manchester City, som dock har en match till godo.

19 års titeltorka

Med tio matcher kvar att spela kan Arsenalfansen hur som helst börja drömma om en första ligatitel på herrsidan sedan 2004.

Londonlaget visade också att det tunga uttåget i Europa League tidigare i veckan – Arsenal förlorade åttondelsfinalen mot Sporting Lissabon efter straffar – inte påverkat alltför mycket.

— Det är sådant som händer, säger Gabriel Martinelli, som var den som stod för den avgörande straffmissen mot Sporting, i Viaplays sändning.

— Man gör inte mål eller spelar bra i varje match. Jag var ledsen såklart, jag låg vaken hela natten och tänkte på den där straffen. Men det går inte att ändra på och i dag gjorde vi en kanonmatch och jag gjorde mål.

Två veckors uppehåll

Martinelli drämde in 1–0 i den 28:e minuten och några minuter före paus rullade Bukayo Saka in 2–0 efter ett fint väggspel med Ben White. När Granti Xhaka sedan tryckte in 3–0 tio minuter efter paus kändes matchen avgjord.

Jeffrey Schlupp väckte liv i matchen när han rakade in gästernas reducering i den 63:e minuten. Men mindre än tio minuter senare var det avgjort en gång för alla när Saka satte sitt andra mål för matchen och fastställde slutresultatet till 4–1.

Crystal Palace är kvar i mitten av tabellen, men det är inte detsamma som säker mark. Endast tre poäng skiljer ner till West Ham på nedflyttningsplats. Palace har dessutom spelat två matcher mer.

Nu tar Premier League uppehåll i två veckor på grund landslagsspel. Lördag den 1 april återupptas ligan.