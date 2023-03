Timrå tvingade fram sjunde avgörande

— Det är match sex i en SM-kvartsfinal. Det är klart att vi är påkopplade, konstaterade Sebastian Hartmann i C More efter den intensiva men underhållande första perioden.

Just Hartmann hamnade i fokus direkt. Drygt halvvägs in i den första perioden styrde Timrå-spelaren in Per Svenssons skott och 1–0 var ett faktum. Men Timrås glädje varade inte länge. Örebro kvitterade omgående genom Filip Sandberg.

I mittenakten återtog Timrå ledningen. Den här gången var det Anton Lander som pangade dit pucken i krysset till 2–1. Men även den här gången kvitterade Örebro snabbt. Efter en kaosartad sekvens damp pucken ner hos Rasmus Rissanen som satte 2–2.

— De har det mesta av spelet men i avslutningen spelar vi bättre. Vi agerar mer när vi har pucken. Men vi har allt att vinna i dag, sade Örebros Christopher Mastomäki efter andra perioden.

Timrå gick in i den tredje perioden betydligt hungrigare än Örebro. Hemmalaget forcerade för ett ledningsmål och malde ner sin motståndare, och till slut kom målet. I powerplay satte Emil Pettersson 3–2 och med en minut kvar skickade Sebastian Hartmann pucken i tom kasse till 4–2 och tvingade fram en sjunde och helt avgörande match lagen emellan – trots en sen Örebro-reducering.

Match sju spelas på onsdag i Örebro.