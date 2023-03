Engvall målskytt i målsnålt möte

New York Islanders knep viktiga poäng i jakten på slutspelsplats när laget besökte Washington i NHL-ishockeyn.

I och med straffsegern ökar Islanders avståndet till fem poäng mot närmast jagande Pittsburgh, där Islanders för närvarande ligger på den första wildcardplatsen i öster.

Pierre Engvall ser ut att ha funnit sig tillrätta i New York efter flytten från Toronto tidigare i år och gjorde mål för andra matchen i rad.

Målrikaste säsong

Engvall visade fint passningssamarbete med Brock Nelson som avslutades med ett lurigt handledsskott som letade sig in via målvakten och gav Islanders 1–0-ledningen halvvägs in i matchen. Washingtonmålvakten Darcy Kuemper lär drömma mardrömmar om svensken, som skjutit fyra skott mot Kuemper under NHL-karriären, och satt alla i nät.

Conor Sheary kvitterade, och därefter följde en mållös förlängning och straffskytte, där Islanders Bo Horvat och Kyle Palmieri var målskyttar och Washingtons Nicklas Bäckström fick se sin avslutande straff räddas.

Udda målstatistik

Washington har också chansen att ta sig till slutspel och poängen för oavgjort är därmed välbehövlig. Laget ligger på sjätte plats i östra konferensens wildcardkamp där två slutspelsplatser står på spel. I slanders och Pittsburgh toppar den, men upp till Pittsburgh är det bara fem poäng för Washington.

Pierre Engvall har den här säsongen gjort fler mål än någon tidigare säsong, matchens var säsongens 17:e och karriärens 47:e. Något som sticker ut är att 26-åringen aldrig gjort fler än ett mål i en match. Det är bara elva andra spelare som gjort 47 mål eller fler i ligan innan den första flermålsmatchen kom. Å andra sidan är Engvall i gott sällskap. Henrik Sedin hann göra 62 mål innan hans första flermålsmatch var ett faktum.