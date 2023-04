Schweiz kan bli motkandidat till Sverige-OS

Schweiz olympiska kommitté har beslutat att inleda samtal med Internationella olympiska kommittén (IOK) om en eventuell ansökan om vinter-OS.

Schweiz har inte sagt att man skulle kunna vara intresserade av vinterspelet om sju år utan endast att man vill undersöka om man skulle kunna leva upp till IOK:s kriterier, skriver den schweiziska olympiska kommittén i ett uttalande, uppger sajten Inside the games.

"Detta för att IOK:s kriterier har förändrats. Under de kommande månaderna ska vi tillsammans med vinteridrottsförbunden visa hur ett vinter-OS i Schweiz skulle kunna se ut under de nya kriterierna, säger ordföranden Jürg Stahl, enligt Inside the games.

Schweiz har tidigare hoppat av en OS-kandidatur om spelen 2030 tillsammans med Frankrike och Italien.

IOK har inte lyckats hitta någon kandidat till spelen 2030 och har därför kontaktat Sveriges olympiska kommitté (SOK) med en inrådan om att göra en förstudie.

SOK, som sökte OS 2026, ska den 20 april lämna lämna en delrapport av förstudien, som man hoppas ska vara klar före sommaren. Om den faller väl ut går man vidare till steg 2 ("löpande dialog") och sedan eventuellt också steg 3 ("målinriktad dialog") i den nya trestegsprocess som IOK använder för att bestämma var spelen ska arrangeras.