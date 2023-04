Häckens mästerliga premiär – "Stabil seger"

När Elfsborg tog emot Häcken förra säsongen blev resultatet 4–4, i en match där lagen gjorde var sitt självmål och Alexander Jeremejeff stod för Häckens övriga tre.

Häcken minns också den matchen av en annan anledning. Där och då började Hisingslagets förlustfria svit i allsvenskan, som efter årets premiär är 16 matcher lång. Nio segrar och sex kryss blev det under andra halvan av guldsäsongen i fjol.

Det var också gästerna som började bäst på Borås arena.

Bortdömt mål?

I femte minuten tog Bénie Traore snyggt ner en långboll från backlinjen och placerade bollen i mål. "Offside", ansåg domarna. Det såg dock inte ut så på reprisbilder.

Traore själv tycker inte heller att han var offside. Men han framhåller att domarna måste ta ett snabbt beslut.

— Så man får ta det med ro ("You have to walk in peace"), säger Bénie Traore till Discovery+.

I stället nickade Ibrahim Sadiq in 1–0 till Häcken i 20:e minuten, när ett inlägg från Lars Olden Larsen gick över Elfsborgs försvar, inklusive målvakten Hákon Valdimarsson.

Kort efter målet tog Elfsborg över och skapade flera chanser före paus, men utan resultat.

— Jag tycker inte vi får bett i pressen. Det är för mycket ytor emellan oss. De får hitta in, och då går det fort, säger Sebastian Holmén, mittback i Elfsborg, till Discovery+ i paus.

Kontring gav 2–0

Efter paus dominerade Häcken igen. Elfsborgstränaren Jimmy Thelin försökte påverka matchbilden med ett trippelbyte efter 55 minuters spel. Strax senare sköt Jacob Ondrejka, som var en av inhopparna, i ribbans överkant.

Men i 71:a minuten gjorde Häcken 2–0, i en vindsnabb kontring där Lars OIden Larsen spelade fram (igen) och Romeo Amane avslutade lugnt och snyggt.

Förra året vann Alexander Jeremejeff allsvenskans skytteliga med 22 fullträffar. Nu har han flyttat utomlands. Andra spelare får göra målen för Häcken. Det började bra mot Elfsborg.