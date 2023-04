Potterlöst Chelsea nollades i krisartade stormötet

Tidigare Östersundstränaren Graham Potters tid i Chelsea blev kort. Efter att engelsmannen sparkats i helgen leddes laget i stället av tillfälliga lösningen Bruno Sartor i hemmamötet med Liverpool på Stamford Bridge.

Ett Liverpool med en stor krisstämpel efter att ha förnedrats av Manchester City (1–4) senast.

Pressade tränaren Jürgen Klopp svarade med att bänka storstjärnan Mohammed Salah, samt ytterbacksduon Trent Alexander-Arnold och Andy Robertson.

Draget såg inte ut att ge resultat till en början. Hemmalaget rann igenom gång på gång och borde ha tagit ledningen, antingen genom João Félix eller Mateo Kovacic.

När Reece James skott väl landande i mål blåstes det av för offside.

Liverpool åt sig in i matchen, hade en jättechans när Fabinho sköt från kort avstånd, men 0–0 stod sig till paus.

Stjärnorna byttes in

Den andra halvleken började i liknande stil. Kovacic sprang sig helt ren men dundrade bollen högt över.

När det var Kai Havertz tur att frispelas missade han första skottet och efter att ha studsat in returen blåstes målet av för hands.

Tränarna agerade genom att slänga in sina offensiva stjärnor. Klopp bytte in Salah och Bruno tog in miljardmannen Mykhailo Mudryk.

Men det gav föga effekt. Matchen slutade, precis som mötet på Anfield i januari, mållöst.

En tung dag för två lag i skriande poängbehov.

Tränarlöst "Foxes" tappade

Ett annat tränarlöst lag – Leicester, som sparkat Brendan Rodgers – åkte på en ny, blytung förlust. Hemma mot Aston Villa blev det en sen 1–2–förlust efter att mittfältaren Kiernan Dewsbury-Hall visats ut.

Nollpoängaren görs än värre av att bottenrivalen Leeds vände och vann med samma siffror (2–1) hemma mot Nottingham. Däremot kunde inte Bournemouth rå på Brighton och föll med 0–2.

Både Brighton och Aston Villa är nu före Chelsea och Liverpool i tabellen.