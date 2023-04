Seger tillbaka – men inte riktigt tillbaka

Sveriges Stina Blackstenius lämnar över till Caroline Seger som byts in under fredagens träningslandskamp i fotboll mellan Sverige och Danmark på Eleda stadion i Malmö. Foto: Johan Nilsson/TT

Caroline Seger har gjort sina första landslagsminuter sedan EM i somras. Men med VM i horisonten har Sveriges lagkapten fortfarande en bra bit till sitt gamla jag.39-åringen har tappat en hel del under sin långa skadefrånvaro.Jättemycket i den fysiska biten. Alltså just konditionsbiten, och det har ju varit min styrka under alla år.