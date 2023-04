Guide: Dags för kvartsfinaler i Champions League

Vad: De första kvartsfinalmatcherna i herrarnas Champions League.

När: Tisdag 11 april och onsdag 12 april. Samtliga matcher börjar 21.00.

TV: Matcherna sänds på C More/Telia.

+ Benfica–Inter

Inter slog ett annat portugisiskt lag i åttondelsfinalen, Porto. Så erfarenhet från Portugal har de. Men här kommer det bli helt annorlunda. Benfica har den här säsongen imponerat stort och man toppade sin grupp före Paris Saint-Germain och Juventus. Benfica kan mycket väl vara förra årets Villarreal som tog sig hela vägen till semifinal i fjol. En spelare att hålla extra ögon på är João Mário. Den sittande mittfältaren, med förflutet i Inter, har stått för en urstark säsong med 17 mål i ligan.

Intertränaren Simone Inzaghi hänger löst och riskerar sparken ifall det blir förlust här. Säsongen har inte alls blivit vad man hoppats på och Inter riskerar att missa nästa års Champions League.

Returmatchen spelas i Milano 19 april.

+ Manchester City – Bayern München

Det borde kanske ha varit finalmatchen, men nu ställs två av Europas allra formstarkaste lag mot varandra redan i kvartsfinalen. Manchester City har fått tillbaka målsprutan Erling Braut Haaland och det är minst sagt ett glädjande besked. Tränaren Pep Guardiola har en tendens att krångla till det när det gäller som mest. Om han håller sig till mallen och hur man har spelat den här säsongen så har City goda chanser att spela semifinal.

För Bayern har det stormat ordentligt – och ingen vet egentligen varför. Från ingenstans sparkades Julian Nagelsmann och in kom Thomas Tuchel. 35-årige Nagelsmann hade tappat omklädningsrummet, enligt tyska uppgifter. Detta trots att man övertygande och slog ut Paris Saint-Germain tre veckor tidigare. Julian Nagelsmanns spel hackade förvisso i Bundesliga – men samtidigt var trippeln inom räckhåll. Tuchel har tidigare hoppat in i ett lag mitt under säsongen och åstadkommit stora saker. I januari 2021 tog han över Chelsea efter Frank Lampard och gick hela vägen och vann Champions League.

Returmatchen spelas i München 19 april.

Ska Manchester City få sin efterlängtade titel? Arkivbild.

+ Milan–Napoli

Efter att ha legat på dekis i många år har den italienska fotbollen börjat återhämta sig internationellt. Den här säsongen kommer man ha åtminstone ett lag framme i semifinalen – något som inte har hänt på flera år.

Napoli får anses tydlig favorit att ta sig vidare efter vad man har gjort i Serie A. Laget leder stort och har imponerat enormt, mycket tack vare en rutinerad tränare i Luciano Spalletti och en offensiv bestående av Victor Osimhen och Chvitja Kvaratschelia

Milan har fått upp farten efter en mörk vinter där man halkade rejält efter i tabellen. Det som talar för dem är storsegern i Neapel för tre veckor sedan. Milan spelade ut hela registret och slog Napoli med klara 4–0. Kan de återupprepa bedriften? Klart är det i alla fall att vi inte kommer få se Zlatan Ibrahimovic. Den svenske landslagsstjärnan är sedan tidigare inte registrerad i Milans Champions League-trupp.

Returmatchen spelas i Neapel 18 april.

+ Chelsea–Real Madrid

Chelsea har inte värvat någon spelare senaste månaden. Däremot har de en ny tränare. Ägarna Todd Boehly och Behdad Eghbali tröttnade till slut på Graham Potter och gav honom sparken. I stället tog man in Frank Lampard som ska leda laget säsongen ut. Den forne landslagsmittfältaren fick kicken av Chelsea i januari 2021 men är nu tillbaka. Londonklubben har annars haft en minst sagt katastrofal säsong och försöker rädda det som räddas kan.

Det är den här tiden på året för Real Madrid. De har börjat växla upp och Karim Benzema har börjat ösa in mål. För en vecka sedan körde man över värsta rivalen Barcelona med 4–0 på Camp Nou i spanska cupen och formen är minst sagt god – trots en snöplig förlust mot Villarreal i helgen. Ligan är förlorad sedan ett par veckor tillbaka, vilket i och för sig kan vara en fördel. Real kan nu satsa allt på ett kort.

Returmatchen spelas i London 18 april.