Johnsson sköt Skellefteå till final: "Skönt"

Skellefteå radade upp fyra segrar och vände på semifinalserien.Efter 1–0 mot Örebro är guldfavoriten klar för SM-final mot Växjö.Det var skönt att se den gå in i nät, sade målskytten Jonathan Johnsson till C More.

Fakta: Så spelas SM-finalen Lördag: Växjö-Skellefteå, klockan 15.15. Måndag: Skellefteå-Växjö, 19.30. 20 april: Växjö-Skellefteå, 19.30. 22 april: Skellefteå-Växjö, 15.15. Eventuellt 24 april: Växjö-Skellefteå, 19.30. Eventuellt 27 april: Skellefteå-Växjö, 19.30. Eventuellt 29 april: Växjö-Skellefteå, 15.15. Västerbottningarna fick en blytung start med 0–2 i matchserien mot Örebro. Men på tisdagskvällen kunde alltså Skellefteåspelarna och ett rejält bortafölje jubla över fjärde raka semifinalsegern som betyder en SM-finalbiljett mot Växjö. Båda lagen kom ut piggt i en fullsatt och kokande Behrn arena. Men första perioden förblev mållös när målvakterna, Örebros Jhonas Enroth och Skellefteås Linus Söderström, storspelade och radade upp mäktiga räddningar. Men när blott 15 sekunder återstod av andra perioden spräckte till sist Skellefteås Jonathan Johnsson nollan. Efter en tilltrasslad situation framför kassen studsade pucken lite turligt fram till Johnsson som med en backhand kunde skyffla in den vid bortre stolpen. — Det var skönt att se den gå in i nät. Bra av (Jonathan) Pudas att få igenom pucken till mig, sen gäller det att hitta nån returyta och få träff på pucken. Det var skönt, sade Johnsson till C More tämligen direkt efter sitt fjärde slutspelsmål. — Det är klart att man får en liten push av det här inför tredje perioden, tillade han. Örebro jagade sedan kvittering i tredje perioden – men Linus Söderström släppte ingenting förbi sig och kunde till sist notera sin femte nolla i årets slutspel. Och Skellefteå, serietvåan Skellefteå, vinner alltså matchserien med 4–2 och är klart för SM-final mot Växjö.