Norrköping upp i topp – Sigurðsson stor hjälte

I första halvlek dominerade gästande Värnamo bollinnehavet – trots det var det hemmalaget som tog ledningen. Detta efter att Värnamo-målvakten Pilip Vaitsiakhovich nickat bollen rakt i gapet på Arnór Sigurðsson. Mittfältsstjärnan gjorde inget misstag och rullade distinkt in bollen från 30 meter.

Trots fortsatt Värnamo-dominans såg hemmalaget ut att gå till halvtidsvila i ledning.

Men så blev det inte.

På tilläggstid nickskarvade mittbacken Marco Lund bollen i eget mål efter ett långt inkast och 1–1 var ett faktum.

Värnamos kvitteringsglädje varade dock knappt längre än halvtidspausen – 112 sekunder in i andra halvlek skruvade nämligen Sigurðsson in 2–1 till Norrköping via en försvarare, vilket även blev slutresultatet. Målet var islänningens tredje i allsvenskan denna säsong.

I och med segern toppar Norrköping den något haltande tabellen på sju poäng. Värnamo ligger på en tiondeplats.