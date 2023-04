Talangen sänkte Hammarby: "En dröm"

1–0 i 41:a minuten: Bilal Hussein återerövrade bollen högt upp och fick tillbaka den ute på högerkanten. AIK:aren valde det enkla: han tryckte in bollen hårt i Hammarbys straffområde. På bortre ytan stod Alexander Fesshaie och när Hammarbys Loret Sadiku släppte bollen förbi sig, fick AIK:s 19-åring öppet mål.

— Fantastiskt, en skitbra känsla. En dröm, säger han till Discovery.

— "Billy" får den på kanten och slår in den och jag trycker in den. Det var bara sätta in den. Jag tittade inte ens på bollen.

Lurade Kurtulus

Tonåringens andra mål, i 53.e minuten, var ett desto större resultat av hans skicklighet, även om allt inleddes med gästernas slarv.

Nathaniel Adjel lyfte bollen mot Edvin Kurtulus för lågt, för kort – och efter Fesshaies nedtagning gick det undan.

Han plockade ner bollen med ryggen mot Hammarbys mål, efter vändningen överstegade han bort Kurtulus och tryckte in bollen vid målvakten Oliver Dovins första stolpe.

Alexander Fesshaie, som startat i AIK:s samtliga allsvenska matcher den här säsongen, valde ett perfekt läge att göra sin första mål för klubben.

Dels för att det var ett hemmaderby mot Hammarby, dels – och kanske i synnerhet – med anledning av AIK:s tuffa start på den allsvenska säsongen.

Premiären borta mot Halmstad slutade med förlust, 1–2, och i hemmapremiären mot IFK Norrköping, 0–3, blev Solnalaget utspelat.

Stjärnorna petades

Det var även med anledningen av prestationen mot Norrköping som tränaren Andreas Brännström valde att göra ett par byten i startelvan.

Ut med Jimmy Durmaz och Viktor Fischer, in med Vincent Thill och Robin Tihi.

Enligt Brännström handlade det om att laget "varit lite ihåligt" och tanken var att få stopp på motståndet lite tidigare.

Ett drag som lyckades i derbyt.

AIK, som fick en fin start med Rui Modestos ribbträff redan efter ett par minuter, var ett helt annat lag: självsäkert och bolltryggt samtidigt som spelarna visade tålamod och energi.

Delar som gav ett stort spelövertag mot Hammarby.

Efter nästan en halvtimmes spel på Friends arena ställde sig delar av hemmafansen upp – som ett tecken på ”okej, det här är bra” – och applåderade hemmalagets offensiva tryck samt att AIK dittills hade neutraliserat Hammarbys offensiv.

När Alexander Fesshaie sedan tryckte in 1–0 blev festen i Solna något vildare och än värre blev den när anfallaren gjorde sitt andra samt när säsongens första segern var säkrad.